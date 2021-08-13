Одышка и быстрая утомляемость: врач назвала главные признаки нехватки железа

Разница - в подходах лечения. В случае анемии нужна 100% терапия, а во втором случае врач еще подумает, лечить вас или нет. Но моя позиция - лечить!

Процент людей со скрытой анемией - от 19 до 30 % среди всех жителей страны, и эти люди действительно чувствуют себя не очень хорошо.

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Проявления анемии:

слабость

быстрая утомляемость

снижение концентрации внимания

одышка

сердцебиение

головная боль

шум в ушах

низкая толерантность к физической нагрузке

бледность кожных покровов, видимых слизистых

заеды и койлонихии (изменения ногтей)

голубоватые склеры

гипотиреоз

нарушение менструального цикла

Одним словом - человек-сомнамбула. Проявления при латентном дефиците такие же, как и при явной анемии, но чуть менее выраженные.

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ОАК Сывороточное железо Ферритин ОЖСС Процент насыщения трансферрина

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