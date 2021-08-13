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Одышка и быстрая утомляемость: врач назвала главные признаки нехватки железа

Автор: Татьяна Турчаникова

Часто анемию и железодефицитное состояние (латентный железодефицит) считают одним и тем же. Отчасти, так и есть, но разница существует.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.⠀

Разница - в подходах лечения. В случае анемии нужна 100% терапия, а во втором случае врач еще подумает, лечить вас или нет. Но моя позиция - лечить!

Процент людей со скрытой анемией - от 19 до 30 % среди всех жителей страны, и эти люди действительно чувствуют себя не очень хорошо.

Проснуться отдохнувшими и энергичными: врач дала простой алгоритм, как наладить сон

Стоит заняться здоровьем ЖКТ (фото: pexels.com)

Проявления анемии:

  • слабость

  • быстрая утомляемость
  • снижение концентрации внимания
  • одышка
  • сердцебиение
  • головная боль
  • шум в ушах
  • низкая толерантность к физической нагрузке
  • бледность кожных покровов, видимых слизистых
  • заеды и койлонихии (изменения ногтей)
  • голубоватые склеры
  • гипотиреоз
  • нарушение менструального цикла

Одним словом - человек-сомнамбула. Проявления при латентном дефиците такие же, как и при явной анемии, но чуть менее выраженные.

Откажитесь от продуктов, которые вызывают воспаление в кишечнике (фото: pexels.com)

Критически важно: нутрициолог рассказала, какую рыбу лучше перестать есть

Какие анализы сдать

  1. ОАК
  2. Сывороточное железо
  3. Ферритин
  4. ОЖСС
  5. Процент насыщения трансферрина

Почему возникает анемия

  • В 80 % случаев причина дефицита железа - недостаточное поступление и очень плохое усвоение в ЖКТ. Остальные 20 % - различные кровопотери.
  • Пока вы не вылечите ЖКТ, принимаемое вами железо будет уходить, как песок сквозь пальцы.
  • Всасывание нарушается из-за гипоацидности (низкой кислотности желудка) и хронического воспаления в кишечнике.

Раньше нутрициолог назвала самый мощный натуральный антибиотик.

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