Одышка и быстрая утомляемость: врач назвала главные признаки нехватки железа

Часто анемию и железодефицитное состояние (латентный железодефицит) считают одним и тем же. Отчасти, так и есть, но разница существует.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.⠀
Разница - в подходах лечения. В случае анемии нужна 100% терапия, а во втором случае врач еще подумает, лечить вас или нет. Но моя позиция - лечить!
Процент людей со скрытой анемией - от 19 до 30 % среди всех жителей страны, и эти люди действительно чувствуют себя не очень хорошо.
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Одним словом - человек-сомнамбула. Проявления при латентном дефиците такие же, как и при явной анемии, но чуть менее выраженные.
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