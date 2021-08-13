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Задишка і швидка стомлюваність: лікар назвала головні ознаки нестачі заліза

Автор: Тетяна Турчанікова

Часто анемію і залізодефіцитний стан (латентний залізодефіцит) вважають одним і тим же. Почасти, так і є, але різниця існує.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.⠀

Різниця - в підходах лікування. У разі анемії потрібна 100% терапія, а в другому випадку лікар ще подумає, лікувати вас чи ні. Але моя позиція - лікувати!

Відсоток людей з прихованою анемією - від 19 до 30% серед усіх жителів країни, і ці люди дійсно відчувають себе не дуже добре.

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Варто зайнятися здоров'ям шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)

Прояви анемії:

  • слабкість

  • швидка стомлюваність
  • зниження концентрації уваги
  • задишка
  • серцебиття
  • головний біль
  • шум у вухах
  • низька толерантність до фізичного навантаження
  • блідість шкірних покривів, видимих слизових
  • заїди і койлоніхіі (зміни нігтів)
  • блакитні склери
  • гіпотиреоз
  • порушення менструального циклу

Одним словом - людина-сомнамбула. Прояви при латентному дефіциті такі ж, як і при явній анемії, але трохи менш виражені.

Відмовтеся від продуктів, які викликають запалення в кишечнику (фото: pexels.com)

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Які аналізи здати

  1. ОАК
  2. Сироваткове залізо
  3. Феритин
  4. ОЖСС
  5. Відсоток насичення трансферину

Чому виникає анемія

  • У 80 % випадків причина дефіциту заліза - недостатнє надходження і дуже погане засвоєння в шлунково-кишковому тракті. Решта 20 % - різні крововтрати.
  • Поки ви не вилікуєте шлунково-кишковий тракт, прийняте вами залізо буде йти, як пісок крізь пальці.
  • Всмоктування порушується через гіпоацидності (низької кислотності шлунка) і хронічне запалення в кишечнику.

Раніше нутриціолог назвала найпотужніший натуральний антибіотик.

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