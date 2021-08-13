Задишка і швидка стомлюваність: лікар назвала головні ознаки нестачі заліза

Часто анемію і залізодефіцитний стан (латентний залізодефіцит) вважають одним і тим же. Почасти, так і є, але різниця існує.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.⠀
Різниця - в підходах лікування. У разі анемії потрібна 100% терапія, а в другому випадку лікар ще подумає, лікувати вас чи ні. Але моя позиція - лікувати!
Відсоток людей з прихованою анемією - від 19 до 30% серед усіх жителів країни, і ці люди дійсно відчувають себе не дуже добре.
Прокинутися відпочили і енергійними: лікар дала простий алгоритм, як налагодити сон
слабкість
Одним словом - людина-сомнамбула. Прояви при латентному дефіциті такі ж, як і при явній анемії, але трохи менш виражені.
Відмовтеся від продуктів, які викликають запалення в кишечнику (фото: pexels.com)
Критично важливо: нутриціолог розповіла, яку рибу краще перестати їсти
Раніше нутриціолог назвала найпотужніший натуральний антибіотик.