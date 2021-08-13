Задишка і швидка стомлюваність: лікар назвала головні ознаки нестачі заліза

Різниця - в підходах лікування. У разі анемії потрібна 100% терапія, а в другому випадку лікар ще подумає, лікувати вас чи ні. Але моя позиція - лікувати!

Відсоток людей з прихованою анемією - від 19 до 30% серед усіх жителів країни, і ці люди дійсно відчувають себе не дуже добре.

Прокинутися відпочили і енергійними: лікар дала простий алгоритм, як налагодити сон

Варто зайнятися здоров'ям шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)

Прояви анемії:

слабкість

швидка стомлюваність

зниження концентрації уваги

задишка

серцебиття

головний біль

шум у вухах

низька толерантність до фізичного навантаження

блідість шкірних покривів, видимих слизових

заїди і койлоніхіі (зміни нігтів)

блакитні склери

гіпотиреоз

порушення менструального циклу

Одним словом - людина-сомнамбула. Прояви при латентному дефіциті такі ж, як і при явній анемії, але трохи менш виражені.

Відмовтеся від продуктів, які викликають запалення в кишечнику (фото: pexels.com)

Критично важливо: нутриціолог розповіла, яку рибу краще перестати їсти

Які аналізи здати

ОАК Сироваткове залізо Феритин ОЖСС Відсоток насичення трансферину

Чому виникає анемія