Офисная диета: нутрициолог озвучила правила питания на работе

Здоровый образ жизни не должен быть из-под палки, иначе рано или поздно вы уйдете с правильного пути. Помните, право на ошибку – это нормально, но если это не входит в привычку. ⠀ Нет нормальной столовой в офисе, кафе в округе дорогие…В итоге, какой обед на работе? В большинстве случаев вы его пропускаете, но в течение дня –конфетка, снек, печенье, либо ваш обед – очередная порция роллов или пиццы.

Работа – это определенный режим. Вы примерно знаете, что будете делать каждый день. Почему вы исключаете из этого режима обед? Война войной, а обед по расписанию. Медаль за то, что вы писали отчет вместо обеда, вам никто не даст. А проблемы с ЖКТ получите.

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Носите с собой еду заранее приготовленную дома. Это нормально!!! Не надо стесняться.

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Заручитесь поддержкой коллег, найдите единомышленников. Вместе веселее. И никого не будет удивлять уже та группа с контейнерами.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Если все-таки обедаете в столовой, кафе и нет возможности носить с собой еду – выбираем правильные здоровые варианты обеда. Овощи, гарнир (крупа, макароны из т/с), мясо, рыба.

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Не равняйтесь на других. И не ешьте за компанию. Особенно это касается сабантуйчиков в виде заказа пиццы, роллов.

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Уберите из поля зрения вредные конфеты, печенье, соленые орешки, чипсы и т.д., чтобы избежать механического потребления.

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Не поддавайтесь ежечасным кофебрейкам коллег. "Сделай паузу – скушай Твикс" - не наша история.

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Пейте воду!!!!

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Что можно взять с собой в качестве перекуса помимо обеда:

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Овощной салат с ц/з хлебом.

Белковый бутерброд с отварным/запеченным мясом птицы, яйцом.

Сухофрукты, орехи (не более 30 гр).

Чипсы из овощей.

Фрукты (яблоко, банан, груша, киви).

Сублимированные фрукты.

Иллюстративное фото (pexels.com)

А еще, маленький лайфхак. Если вы работаете в офисном здании, то старайтесь не пользоваться лифтом, а пройти пешком хотя бы пару этажей.