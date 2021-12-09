Офісна дієта: нутриціолог озвучила правила харчування на роботі

Здоровий спосіб життя не повинен бути з-під палиці, інакше рано чи пізно ви підете з правильного шляху. Пам'ятайте, право на помилку - це нормально, але якщо це не входить в звичку. ⠀ Немає нормальної їдальні в офісі, кафе в окрузі дорогі... В результаті, який обід на роботі? У більшості випадків ви його пропускаєте, але протягом дня – цукерка, снек, печиво, або Ваш обід – чергова порція ролів або піци.

Робота - це певний режим. Ви приблизно знаєте, що будете робити кожен день. Чому ви виключаєте з цього режиму обід? Війна війною, а обід за розкладом. Медаль за те, що ви писали звіт замість обіду, вам ніхто не дасть. А проблеми з шлунково-кишковим трактом отримаєте.

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Носіть з собою їжу заздалегідь приготовлену вдома. Це нормально!!! Не треба соромитися.

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Заручіться підтримкою колег, знайдіть однодумців. Разом веселіше. І нікого не дивуватиме вже та група з контейнерами.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Якщо все-таки обідаєте в їдальні, кафе, і немає можливості носити з собою їжу – вибираємо правильні здорові варіанти обіду. Овочі, гарнір (крупа, макарони з т/с), м'ясо, риба.

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Не рівняйтеся на інших. І не їжте за компанію. Особливо це стосується сабантуйчіков у вигляді замовлення піци, ролів.

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Приберіть з поля зору шкідливі цукерки, печиво, солоні горішки, чіпси і т.д., щоб уникнути механічного споживання.

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Не піддавайтеся щогодинним кофебрейкам колег. "Зроби паузу - з'їж Твікс" - не наша історія.

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Пийте воду!!!

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Що можна взяти з собою в якості перекусу крім обіду:

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Овочевий салат з ц / з хлібом.

Білковий бутерброд з відвареним/запеченим м'ясом птиці, яйцем.

Сухофрукти, горіхи (не більше 30 гр).

Чіпси з овочів.

Фрукти (яблуко, банан, груша, ківі).

Сублімовані фрукти.

Ілюстративне фото (pexels.com)

А ще, маленький лайфхак. Якщо ви працюєте в офісній будівлі, то намагайтеся не користуватися ліфтом, а пройти пішки хоча б пару поверхів.