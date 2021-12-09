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Офісна дієта: нутриціолог озвучила правила харчування на роботі

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Четвер 09 грудня 2021 08:32
Офісна дієта: нутриціолог озвучила правила харчування на роботі Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Здоровий спосіб життя не повинен бути з-під палиці, інакше рано чи пізно ви підете з правильного шляху. Пам'ятайте, право на помилку - це нормально, але якщо це не входить в звичку.

Немає нормальної їдальні в офісі, кафе в окрузі дорогі... В результаті, який обід на роботі? У більшості випадків ви його пропускаєте, але протягом дня – цукерка, снек, печиво, або Ваш обід – чергова порція ролів або піци.

Нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала в Instagram правила харчування на роботі, які допоможуть зберегти фігуру і здоров'я.

Робота - це певний режим. Ви приблизно знаєте, що будете робити кожен день. Чому ви виключаєте з цього режиму обід? Війна війною, а обід за розкладом. Медаль за те, що ви писали звіт замість обіду, вам ніхто не дасть. А проблеми з шлунково-кишковим трактом отримаєте.

Носіть з собою їжу заздалегідь приготовлену вдома. Це нормально!!! Не треба соромитися.

Заручіться підтримкою колег, знайдіть однодумців. Разом веселіше. І нікого не дивуватиме вже та група з контейнерами.

Офісна дієта: нутриціолог озвучила правила харчування на роботі
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Якщо все-таки обідаєте в їдальні, кафе, і немає можливості носити з собою їжу – вибираємо правильні здорові варіанти обіду. Овочі, гарнір (крупа, макарони з т/с), м'ясо, риба.

Не рівняйтеся на інших. І не їжте за компанію. Особливо це стосується сабантуйчіков у вигляді замовлення піци, ролів.

Приберіть з поля зору шкідливі цукерки, печиво, солоні горішки, чіпси і т.д., щоб уникнути механічного споживання.

Не піддавайтеся щогодинним кофебрейкам колег. "Зроби паузу - з'їж Твікс" - не наша історія.

Пийте воду!!!

Що можна взяти з собою в якості перекусу крім обіду:

  • Овочевий салат з ц / з хлібом.
  • Білковий бутерброд з відвареним/запеченим м'ясом птиці, яйцем.
  • Сухофрукти, горіхи (не більше 30 гр).
  • Чіпси з овочів.
  • Фрукти (яблуко, банан, груша, ківі).
  • Сублімовані фрукти.

Офісна дієта: нутриціолог озвучила правила харчування на роботі

Ілюстративне фото (pexels.com)

А ще, маленький лайфхак. Якщо ви працюєте в офісній будівлі, то намагайтеся не користуватися ліфтом, а пройти пішки хоча б пару поверхів.

Раніше нутриціолог розповіла, які продукти допоможуть від грибків і паразитів.

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