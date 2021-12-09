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Офисная диета: нутрициолог озвучила правила питания на работе

Автор: Марина Настевич

Здоровый образ жизни не должен быть из-под палки, иначе рано или поздно вы уйдете с правильного пути. Помните, право на ошибку – это нормально, но если это не входит в привычку.

Нет нормальной столовой в офисе, кафе в округе дорогие…В итоге, какой обед на работе? В большинстве случаев вы его пропускаете, но в течение дня –конфетка, снек, печенье, либо ваш обед – очередная порция роллов или пиццы.

Нутрициолог Светлана Никитчук перечислила в Instagram правила питания на работе, которые помогут сохранить фигуру и здоровье.

Работа – это определенный режим. Вы примерно знаете, что будете делать каждый день. Почему вы исключаете из этого режима обед? Война войной, а обед по расписанию. Медаль за то, что вы писали отчет вместо обеда, вам никто не даст. А проблемы с ЖКТ получите.

Носите с собой еду заранее приготовленную дома. Это нормально!!! Не надо стесняться.

Заручитесь поддержкой коллег, найдите единомышленников. Вместе веселее. И никого не будет удивлять уже та группа с контейнерами.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Если все-таки обедаете в столовой, кафе и нет возможности носить с собой еду – выбираем правильные здоровые варианты обеда. Овощи, гарнир (крупа, макароны из т/с), мясо, рыба.

Не равняйтесь на других. И не ешьте за компанию. Особенно это касается сабантуйчиков в виде заказа пиццы, роллов.

Уберите из поля зрения вредные конфеты, печенье, соленые орешки, чипсы и т.д., чтобы избежать механического потребления.

Не поддавайтесь ежечасным кофебрейкам коллег. "Сделай паузу – скушай Твикс" - не наша история.

Пейте воду!!!!

Что можно взять с собой в качестве перекуса помимо обеда:

  • Овощной салат с ц/з хлебом.
  • Белковый бутерброд с отварным/запеченным мясом птицы, яйцом.
  • Сухофрукты, орехи (не более 30 гр).
  • Чипсы из овощей.
  • Фрукты (яблоко, банан, груша, киви).
  • Сублимированные фрукты.

Иллюстративное фото (pexels.com)

А еще, маленький лайфхак. Если вы работаете в офисном здании, то старайтесь не пользоваться лифтом, а пройти пешком хотя бы пару этажей.

Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты помогут от грибков и паразитов.

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Здоровое питаниеСоветы нутрициолога