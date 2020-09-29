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Ольга Сумська поділилась рецептом улюбленого сніданку: без шкоди для фігури

Новость на русском → Вівторок 29 вересня 2020 12:12
Ольга Сумська поділилась рецептом улюбленого сніданку: без шкоди для фігури Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Дмитрий Войналович

Актриса розповіла, що обожнює їсти на сніданок

Знаменита українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно заворожила колоритним осіннім фотосетом, розповіла, чим любить поласувати на сніданок. Такими стравами стали ліниві хачапурі та салат зі свіжих овочів.

Так, на кухні у студії програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" зірка довгоочікуваного епохального серіалу "Сага" поділилася власним спрощеним рецептом національної грузинської страви.

Для лінивих хачапурі від Ольги Сумської вам знадобляться:

  • Сметана – 200 г
  • Твердий сир – 200 г
  • Борошно – 6 ст.л.
  • Яйця – 2 шт.
  • Зелена цибуля – 100 г
  • Сода, сіль, мелений перець

Для салату за рецептом Ольги Сумської потрібні:

  • Жовтий солодкий перець – 1 шт.
  • Помідори чері – 100 г
  • Маслини без кісточок – 50 г
  • Олія оливкова – 50 мл
  • Лимонний сік – 50 мл
  • Сир 15% жирності – 150 г
  • Сметана – 100 мл
  • Кріп – 150 г
  • Часник – 1 зубчик
  • Листя салату – 100 г
  • Сіль і перець

Для лінивих хачапурі треба натерти твердий сир, змішати його з борошном, яйцями, сметаною. Додати соду, сіль, перець та порізану зелену цибулю. Підсмажити хачапурі на оливковій олії.

Для салату слід нарізати жовтий солодкий перець, помідори чері, маслини, листя салату, додати лимонний сік, оливкову олію, сіль та перець. Викласти на тарілку другу частину листків салату, у центр висипати овочеву суміш. Сир, сметану, часник, сіль та перець змішати окремо. Сформувати кульки, обваляти у кропі та викласти на листя салату.

"Почніть ранок з таких смачних страв і частіше збирайтеся за родинним столом. Нехай вам щастить!" - побажала Сумська українцям.

Раніше травесті-діва Монро поділилася рецептом крем-супу для підвищення лібідо.

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