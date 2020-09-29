Ольга Сумская поделилась рецептом любимого завтрака: без вреда для фигуры

Актриса рассказала, что обожает есть на завтрак
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно заворожила колоритным осенним фотосетом, рассказала, чем любит полакомиться на завтрак. Такими блюдами стали ленивые хачапури и салат из свежих овощей.
Так, на кухне в студии программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" звезда долгожданного эпохального сериала "Сага" поделилась собственным упрощенным рецептом национального грузинского блюда.
Для ленивых хачапури от Ольги Сумской вам понадобятся:
Для салата по рецепту Ольги Сумской нужны:
Для ленивых хачапури надо натереть твердый сыр, смешать его с мукой, яйцами, сметаной. Добавить соду, соль, перец и порезанный зеленый лук. Поджарить хачапури на оливковом масле.
Для салата следует нарезать желтый сладкий перец, помидоры черри, маслины, листья салата, добавить лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Выложить на тарелку вторую часть листа салата, в центр высыпать овощную смесь. Сыр, сметану, чеснок, соль и перец смешать отдельно. Сформировать шарики, обвалять в укропе и выложить на листья салата.
"Начните утро с таких вкусных блюд и чаще собирайтесь за семейным столом. Пусть вам везет!" - пожелала украинцам Сумская.
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