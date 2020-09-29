Ольга Сумская поделилась рецептом любимого завтрака: без вреда для фигуры

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно заворожила колоритным осенним фотосетом, рассказала, чем любит полакомиться на завтрак. Такими блюдами стали ленивые хачапури и салат из свежих овощей.

Так, на кухне в студии программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" звезда долгожданного эпохального сериала "Сага" поделилась собственным упрощенным рецептом национального грузинского блюда.

Для ленивых хачапури от Ольги Сумской вам понадобятся:

Сметана – 200 г

Твердый сыр – 200 г

Мука – 6 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Зеленый лук – 100 г

Сода, соль, молотый перец

Для салата по рецепту Ольги Сумской нужны:

Желтый сладкий перец – 1 шт.

Помидоры черри – 100 г

Маслины без косточек – 50 г

Масло оливковое – 50 мл

Лимонный сок – 50 мл

Сыр 15% жирности – 150 г

Сметана – 100 мл

Укроп – 150 г

Чеснок – 1 зубчик

Листья салата – 100 г

Соль и перец

Для ленивых хачапури надо натереть твердый сыр, смешать его с мукой, яйцами, сметаной. Добавить соду, соль, перец и порезанный зеленый лук. Поджарить хачапури на оливковом масле.

Для салата следует нарезать желтый сладкий перец, помидоры черри, маслины, листья салата, добавить лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Выложить на тарелку вторую часть листа салата, в центр высыпать овощную смесь. Сыр, сметану, чеснок, соль и перец смешать отдельно. Сформировать шарики, обвалять в укропе и выложить на листья салата.

"Начните утро с таких вкусных блюд и чаще собирайтесь за семейным столом. Пусть вам везет!" - пожелала украинцам Сумская.

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