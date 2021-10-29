Оля Полякова поделилась рецептом идеального французского завтрака

Итак, для приготовления "тостов от Поляковой" понадобятся:

плетенка или бриошь - 4 куска

яйца - 4 штуки

сахарная пудра - 2 столовые ложки

20%-сливки - 60 мл

миндальные хлопья - 80 г

растительное масло - 2 столовые ложки

ваниль

Как готовить французские тосты

Сначала в миске нужно взбить яйца со сливками, добавить немножко ванили и сахарную пудру, тщательно перемешать.

Куски плетенки погрузить в сливочно-яичную смесь и дать немного пропитаться.

Тем временем разогреть на сковороде масло.

Посыпать тосты миндальными хлопьями и обжарить до золотой корочки.

"Плетенка - это немного не то... Если вы хотите попробовать настоящие французские тосты, зайдите на мой канал в YouTube, где есть хороший рецепт бриоша, и испеките его самостоятельно", - комментирует Полякова.

Но все равно получилось очень вкусно.

"Люди, готовьте и вы себе такой завтрак! И еще один маленький совет - подольше держите хлебчик в сливочной смеси, пусть он пропитается, а уж потом жарьте", - добавила Королева ночи.