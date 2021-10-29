Оля Полякова поділилась рецептом ідеального французького сніданку

Популярна співачка і зірковий детектив грандіозного шоу "Маска" Оля Полякова розповіла, як зробити ідеальні, смачні та поживні французькі тости до сніданку.
Навіть не лише розповіла, а й показала кулінарний процес у студію "Ранку з Україною" на каналі "Україна".
Отож, для приготування "тостів від Полякової" знадобляться:
Спочатку у мисці потрібно збити яйця з вершками, додати трошки ванілі та цукрову пудру, ретельно перемішати.
Шматки плетінки занурити у вершково-яєчну суміш і дати трохи просочитись.
Тим часом розігріти на пательні олію.
Посипати тости мигдалевими пластівцями і обсмажити до золотої скоринки.
"Плетінка - це трохи не те... Якщо ви хочете спробувати справжні французькі тости, зайдіть на мій канал у YouTube, де є гарний рецепт бріошу, та спечіть його самостійно", - коментує Полякова.
Але все одно вийшло дуже смачно.
"Люди, готуйте і ви собі такий сніданок! І ще одна маленька порада - довше тримайте хлібчик у вершковій суміші, нехай він просочиться, а вже потім смажте", - додала Королева ночі.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова підкорила елегантним образом у ефірі популярного шоу.