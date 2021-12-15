Омолаживает и укрепляет нервы: нутрициолог назвала одно-единственное растение

Хотите избавиться от варикозного расширения вен, усилить работоспособность и работу мозга, улучшить настроение легальным способом? А еще - омолодиться и улучшить работу нервной системы.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала одно-единственное растение, которое помогает от множества проблем и даже заболеваний.

Это - готу кола, центелла азиатская, известна, как "трава памяти". В Аюрведе ее называют "стимулятором мозга", в Китае - "фонтаном юности".

В азиатских странах это растение считают пищей для мозга, так как ее основные свойства - активизация микроциркуляции крови, пополнение энергетических запасов в тканях мозга и улучшение памяти.

Помимо этого растение применяется для:

поддержания нервной системы;

восстановления работоспособности мозга;

предупреждения кислородного голодания;

улучшения синтеза белка коллагена, что необходимо для регенерации тканей, восстановления после травм, предупреждения процессов рубцевания ран и преждевременного старения.

лечения инфекций мочеполовой системы;

нормализации деятельности гипофиза, яичников, надпочечников;

успокоения при стрессе, снятия тревожности, бессонницы;

очищения крови и всего организма от токсинов.

В Южной Африке это растение используют для избавления от кожных патологий, туберкулеза, артрита и даже онкозаболеваний.

И успокоиться, и омолодиться (фото: instagram.com/naturomama.ru)

В Индии и Китае - для лечения слабоумия, вирусных и простудных заболеваний, болезней печени, заживления язв желудочно-кишечного тракта.

Ее часто применяют при психических расстройствах - уникальные свойства Готу Кола помогают восстанавливать восприимчивость, увеличивать умственные способности и одновременно успокаивать перенапряженную нервную систему.

Научные исследования подтвердили благоприятное воздействие готу кола на пищеварительные процессы, артериальное давление и активизацию умственной деятельности в пожилом возрасте.

Применение этого растения препятствует раннему старению, усиливает остроту мышления и скорость реакции, улучшает запоминание, снижает утомляемость, поддерживает мышечный тонус и стимулирует регенерацию на клеточном уровне.

Готу кола в виде травяного чая улучшает трудоспособность, нормализует состояние женщин в период менопаузы и повышает иммунитет.

Оставаться молодой помогут растения (фото: pexels.com)

Противопоказания

Беременность и ГВ, онкологические заболевания, тяжелые заболевания пищеварительной системы, нарушения мозгового кровообращения, шизофрения, пониженный уровень холестерина в крови, противопоказана после интоксикации и в послеоперационный период. С осторожностью - при психосоматических расстройствах, постоянной сонливости, низком содержании глюкозы в крови в пожилом возрасте.

Как употреблять

Можно употреблять свежий измельченный порошок готу колы. Нужно добавлять в горячую воду. Начинать с 1 / 4 ч. л., чтобы отследить, не вызывает ли трава сонливость и слишком яркий пофигизм. Постепенно можно довести до 1 ч. л. Пить раз в день.

Проконсультируйтесь со своим врачом.