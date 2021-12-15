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Омолоджує і зміцнює нерви: нутриціолог назвала одну-єдину рослину

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Середа 15 грудня 2021 10:03
Омолоджує і зміцнює нерви: нутриціолог назвала одну-єдину рослину Потужний омолоджуючий засіб (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хочете позбутися варикозного розширення вен, посилити працездатність і роботу мозку, поліпшити настрій легальним способом? А ще - омолодитися та поліпшити нервовий стан!

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram назвала одну-єдину рослину, яке допомагає від безлічі проблем і навіть захворювань.

Це - готу кола, центелла азіатська, відома, як "трава пам'яті". В Аюрведі її називають "стимулятором мозку", в Китаї - "фонтаном юності".

В азіатських країнах ця рослина вважається їжею для мозку, бо її основні властивості - активізація мікроциркуляції крові, поповнення енергетичних запасів в тканинах мозку і поліпшення пам'яті.

Крім цього рослина застосовується для:

  • підтримки нервової системи;
  • відновлення працездатності мозку;
  • попередження кисневого голодування;
  • поліпшення синтезу білка колагену, що необхідно для регенерації тканин, відновлення після травм, попередження процесів рубцювання ран і передчасного старіння.
  • лікування інфекцій сечостатевої системи;
  • нормалізації діяльності гіпофіза, яєчників, надниркових залоз;
  • заспокоєння при стресі, зняття тривожності, безсонні;
  • очищення крові і всього організму від токсинів.
  • У Південній Африці ця рослина використовують для позбавлення від шкірних патологій, туберкульозу, артриту і навіть онкозахворювань.

Омолоджує і зміцнює нерви: нутриціолог назвала одну-єдину рослинуІ заспокоїтися, і омолодитися (фото: instagram.com/naturomama.ru)

  • В Індії та Китаї - для лікування недоумства, вірусних та простудних захворювань, хвороб печінки, загоєння виразок шлунково-кишкового тракту.
  • Її часто застосовують при психічних розладах - унікальні властивості Готу Кола допомагають відновлювати сприйнятливість, збільшувати розумові здібності і одночасно заспокоювати перенапружену нервову систему.
  • Наукові дослідження підтвердили сприятливий вплив готу кола на травні процеси, артеріальний тиск і активізацію розумової діяльності в літньому віці.

Застосування цієї рослини перешкоджає ранньому старінню, підсилює гостроту мислення і швидкість реакції, покращує запам'ятовування, знижує стомлюваність, підтримує м'язовий тонус і стимулює регенерацію на клітинному рівні.

  • Готу кола у вигляді трав'яного чаю покращує працездатність, нормалізує стан жінок в період менопаузи і підвищує імунітет.

Омолоджує і зміцнює нерви: нутриціолог назвала одну-єдину рослинуЗалишатися молодою допоможуть рослини (фото: pexels.com)

Протипоказання

  1. Вагітність і ГВ,
  2. онкологічні захворювання,
  3. важкі захворювання травної системи,
  4. порушення мозкового кровообігу,
  5. шизофренія,
  6. знижений рівень холестерину в крові,
  7. протипоказана після інтоксикації і в післяопераційний період.
  8. З обережністю - при психосоматичних розладах, постійній сонливості, низькому вмісті глюкози в крові в літньому віці.

Як вживати

Можна вживати свіжий подрібнений порошок готу коли. Потрібно додавати в гарячу воду. Починати з 1 / 4 ч. л., щоб відстежити, чи не викликає трава сонливість і занадто яскравий пофігізм. Поступово можна довести до 1 ч.л. пити раз в день.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, як легко заповнити норму вітаміну С навіть без добавок.

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