Омолаживает и укрепляет: нутрициолог назвала одно незаменимое растение для женщин
Это растение называют "дорогой к богу" за его способность восстанавливать и укреплять репродуктивную систему женщин.
Оно омолаживает и укрепляет весь женский организм и, можно сказать, оно незаменимое для женского здоровья. Это растение - шатавари, рассказала нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram.
Asparagus racemosus - разновидность спаржи, произрастает в Индии, Гималаях, Южной Азии. На основе этого растения создается препарат шатавари.
Шаватари (фото: mediahealth.ru/shatavari)
Основные полезные свойства шатавари:
- Поддерживает репродуктивное здоровье, тонизируя и питая женские репродуктивные органы.
- Сохраняет здоровый гормональный баланс.
- Лечит симптомы ПМС, облегчая боль и контролируя кровопотерю во время менструации.
- Поддерживает производство грудного молока для кормящих матерей в норме.
- Снимает менопаузальные симптомы, такие как приливы жара. Вырабатывая эстрогены, он компенсирует низкий уровень эстрогенов у женщин с менопаузой, гистерэктомией или овариэктомией.
- В Индии это наиболее известное и часто используемое растение для женщин.
- Поддерживает нормальную работу иммунной и пищеварительной систем.
- Поддерживает здоровое либидо.
Молодость и красота (фото: pexels.com)
В состав шатавари входят следующие вещества:
- Биофлавоноиды. Эти растительные соединения улучшают усвоение витаминов, являются природным антиоксидантом, за счет чего приостанавливают механизмы старения организма;
- Протеины. Без них невозможно появление новых клеток;
- Аспарагин. Аминокислота положительно действует на сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную системы, усиливает защитные функции организма;
- Фитостерины. Снижают уровень холестерина, препятствуют развитию атеросклероза;
- Танины. Ускоряют процессы регенерации, борются с воспалительными процессами, предотвращают обезвоживание;
- Природные эстрогены. Стабилизируют гормональный фон, помогают бороться с заболеваниями женской репродуктивной системы.
Препарат используется в основном для лечения этих групп заболеваний:
- Бесплодие, импотенция, снижение половой активности, климакс, выделения из влагалища, опухоли и воспалительные заболевания женской и мужской половой системы.
- Гастрит и язвенная болезнь желудка, диарея, кишечные инфекции, потери жидкости с рвотой и при лихорадке.
- Инфекции дыхательных путей, абсцесс легкого.
- Гормональные расстройства и заболевания эндокринных желез.
- Также применяется как общеукрепляющее средство.
- При инфекциях мочеполовой системы.
- Усиливает половое влечение.
Внимание: у этого продукта есть противопоказания. Не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.
Раньше нутрициолог рассказала, что можно навредить здоровью, если пытаться чиститься от паразитов самостоятельно.