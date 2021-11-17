Опасная выпечка: нутрициолог рассказала всю правду о хлебе на дрожжах и закваске

Для того чтобы испечь хлеб, смешивают зерновую муку, воду и соль. Но если не добавить в эту смесь разрыхлитель, который как раз отвечает за образование пористой структуры теста, хлеб не будет выглядеть так, как он выглядит. Тесто просто не поднимется.

Сегодня много страшилок про дрожжи, которые используются в качестве разрыхлителя для выпекания хлеба, и опасную выпечку на дрожжах.

Дрожжи относятся к биологическому разрыхлителю. И чаще всего используют дрожжи семейства S. cerevisiae, которые встречаются в природе. Уже не так страшно, как все думают, рассказала в своем Instagra m нутрициолог Анна Макарова.

Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)

Почему дрожжи - это не так страшно, как всем кажется

После того как дрожжи добавили в тесто, они тут же начинают съедать и сбраживать сахара из муки, и в этом процессе производят углекислый газ. Как раз углекислый газ заставляет тесто расширяться и подниматься.

Пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae могут жить при 37°С или чуть выше 40°С. А вот температура выше 50°С - смертельна для любых видов дрожжей. Понимаете, к чему я веду?

Фактически, дрожжи просто выполняют свою работу на этапе разрыхления, а когда тесто помещают в печь и температура достигает 50°С, они не выживают. То есть в испеченном хлебе дрожжей вы уже не найдете.

Кто-то может рассказать о термофильных дрожжах, которые не боятся высоких температур и прекрасно выживают. Только проблема в том, что ни в одном авторитетном научном источнике о них ничего нет. Я встретила буквально несколько упоминаний самого понятия "термофильные дрожжи".

Какой хлеб лучше выбрать? (фото: pexels.com)

В чем отличие хлеба на закваске

В качестве "здоровой" и "правильной" альтернативы люди предлагают покупать хлеб, в котором в качестве разрыхлителя используют закваску.

Только ирония в том, что в составе закваски помимо молочнокислых бактерий присутствуют и дрожжи. Вот так.

Разница между хлебом на закваске и на пекарских дрожжах есть, они отличаются по вкусу, аромату, текстуре, сроку годности и питательным свойствам - в пользу хлеба на закваске.

Но это вовсе не значит, что хлеб на дрожжах вредный. А учитывая, что хлеб не является основой сбалансированного рациона, стоит ли вообще беспокоиться. Покупайте такой хлеб, который вам нравится по текстуре, вкусу, аромату.