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Опасность холестерина: нутрициолог рассказала, на что нужно обращать особенное внимание

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Пятница 26 ноября 2021 11:01
Опасность холестерина: нутрициолог рассказала, на что нужно обращать особенное внимание Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Холестерин! Его боятся, особенно, если речь заходит о яйцах и сливочном масле.

Нутрициолог Анна Макарова рассказала в своем Instagram, что же это такое и на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Опасность холестерина: нутрициолог рассказала, на что нужно обращать особенное вниманиеМасло (фото: pexels.com)

Холестерин (далее - Х) - это воскообразное b жироподобное вещество. Х входит в состав мембраны клеток, из него синтезируются витамин D, эстрогены, тестостерон и желчные кислоты.

В крови Х переносится липопротеинами:

  • Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) - транспортируют Х из печени в клетки. Высокий уровень ЛПНП вызывает образование бляшек (жировых отложений) в кровеносных сосудах.
  • Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) - транспортируют Х обратно в печень, которая выводит его из организма.
  • Около 75-90 % Х вырабатывает наша печень, и лишь 10-25 % Х мы получаем из еды.
  • Х содержится только в продуктах животного происхождения: в яйцах (Х находится в желтке), субпродуктах (особенно в печени), красном мясе, сливочном масле, сырах.
  • Сам по себе Х - не проблема.

Проблема, когда его слишком много (как в случае с ЛПНП) и / или мало, как в случае с ЛПВП. Нездоровые показатели Х вызваны наследственностью и / или образом жизни.

Это может казаться парадоксом, но отрицательно на уровень Х в крови влияет не потребление самого Х, а:

  • Много насыщенных жиров (жирное мясо, субпродукты, сыры, сливочное масло) - повышают ЛПНП.
  • В растительных продуктах нет Х, зато в некоторых очень много насыщенных жиров. Например, кокосовое масло. Х в нем нет, но увлечение этим продуктом может отрицательно повлиять на уровень Х в крови - именно за счет большого количества насыщенных жиров.
  • Потребление трансжиров (маргарин, десерты, выпечка, жареная еда), даже в небольших количествах - повышает уровень ЛПНП. Употребление Х из продуктов слабо влияет на уровень холестерина в крови.

Опасность холестерина: нутрициолог рассказала, на что нужно обращать особенное вниманиеЯйца (фото: pexels.com)

Есть исключения, поскольку отдельные люди сильно реагируют на Х из еды. Здесь замешана генетика.

Из остальных факторов риска:

  1. Курение - снижает "хороший" Х, повышает "плохой" Х.
  2. Злоупотребление алкоголем - повышает уровень общего Х.
  3. Низкая двигательная активность - может снижать "хороший" Х.
  4. Лишний вес.

Раньше нутрициолог рассказала, как восстановиться после коронавируса.

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