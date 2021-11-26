Небезпека холестерину: нутриціолог розповіла, на що потрібно звертати особливу увагу

Холестерин! Його бояться, особливо, якщо мова заходить про яйця і вершкове масло.

Нутриціолог Анна Макарова розповіла у своєму Instagram, що ж це таке і на що потрібно звертати увагу в першу чергу.

Масло (фото: pexels.com)

Холестерин (далі - Х) - це воскообразное B жироподобное речовина. Х входить до складу мембрани клітин, з нього синтезуються вітамін D, естрогени, тестостерон і жовчні кислоти.

У крові х переноситься ліпопротеїнами:

Ліпопротеїни низької щільності ( ЛПНЩ) - транспортують Х з печінки в клітини. Високий рівень ЛПНЩ викликає утворення бляшок (жирових відкладень) в кровоносних судинах.

Ліпопротеїни високої щільності ( ЛПВЩ) - транспортують Х назад в печінку, яка виводить його з організму.

Близько 75-90% Х виробляє наша печінка, і лише 10-25% Х ми отримуємо з їжі.

Х міститься тільки в продуктах тваринного походження: в яйцях (Х знаходиться в жовтку), субпродуктах (особливо в печінці), червоному м'ясі, вершковому маслі, сирах.

Сам по собі Х - не проблема.

Проблема, коли його занадто багато (як у випадку з ЛПНЩ) і / або мало, як у випадку з ЛПВЩ. Нездорові показники Х викликані спадковістю і / або способом життя.

Це може здаватися парадоксом, але негативно на рівень Х в крові впливає не споживання самого Х, а:

Багато насичених жирів (жирне м'ясо, субпродукти, сири, вершкове масло) - підвищують ЛПНЩ.

У рослинних продуктах немає Х, зате в деяких дуже багато насичених жирів. Наприклад, кокосове масло. Х в ньому немає, але захоплення цим продуктом може негативно вплинути на рівень Х в крові - саме за рахунок великої кількості насичених жирів.

Споживання трансжирів (маргарин, десерти, випічка, смажена їжа), навіть в невеликих кількостях - підвищує рівень ЛПНЩ. Вживання Х з продуктів слабо впливає на рівень холестерину в крові.

Яйця (фото: pexels.com)

Є винятки, оскільки окремі люди сильно реагують на Х з їжі. Тут замішана генетика.

З інших факторів ризику: