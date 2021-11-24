Простой, но действенный алгоритм: нутрициолог рассказала, как восстановиться от коронавируса

Последнее время все чаще говорят о последствиях для организма после Covid-19. В медицине стал даже появляться термин "постковидный синдром".

Она дала на первый взгляд простой, но действенный, при условии его соблюдения, алгоритм восстановления после болезни.

Для начала важно сделать чек-ап для определения состояния организма после заболевания, нужна лабораторная диагностика после отрицательного ПЦР-теста, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Что необходимо предпринять для восстановления организма после коронавируса?

Очень важно пересмотреть питание (фото: pexels.com)

Как восстановиться от коронавируса

Дыхательные техники.

Работа с дыханием и восстановление бронхо-легочной системы - важный этап. Идеально для этого подойдет комплекс упражнения из гимнастики Стрельниковой, найдите в интернете.

Важно: исключить надувание шариков, резиновых мячей и т. д. Эти упражнения могут повысить внутрилегочное давление, что приведет к повреждению легочной ткани и повышению риска кровоизлияния или тромбообразования.

Питание.

Необходимо исключить:

сахар; чрезмерное употребление фруктозы; трансжиры, фастфуд; казеин и лактозу; глютен; семечковые масла лучше ограничить; соя, арахис.

Включить: лук, чеснок, крестоцветные, зелень, зеленый чай, имбирь, руккола, перец, розмарин, чабрец, иван-чай, спаржа, калина, рябина, нерафинированные масла: кокосовое, МСТ, оливковое, конопляное, ГХИ.

Подключаем питание для поддержания иммунитета, по самочувствию можно ввести антигистаминный протокол во избежание отека.

Работа с кишечником и ЖКТ.

После заболевания и приема антибиотиков важно восстановить кишечный барьер:

- снизить воспаление (куркумин, имбирь, босвелия);

- устранить дисбиоз (включить метабиотики в виде ферментируемых продуктов, пробиотические смеси, псиллиум);

- устранить патогенную микрофлору.

Для того, чтобы вирус уничтожался в ЖКТ, важно поддерживать хорошую кислотность желудка и достаточное количество ферментов. Чтобы не допустить стекание вируса вниз по трахее, а затем в ЖКТ:

- жуем натощак прополис как жвачку 30-40 минут;

- полощим рот "зелеными" растворами (хлорофилл, хлорелла, экстракт пихты, сосны).

Сон.

Является важной составляющей для восстановления организма.

Важно:

- не допускать в вечернее время синий спектр света;

- за пару часов до сна необходимо отказаться от использования телефона или компьютера;

- спать с плотно закрытыми шторами;

- проветривать помещение перед сном.

Наладить полноценный сон (фото: pexels.com)

Физическая активность.

Оптимально начать с небольших прогулок, постепенно доходя до 10 000 шагов на ежедневной основе + подключить аэробные нагрузки, гимнастику.

Физиотерапия.

Защита слизистых.

Слизистые - это барьер для проникновения вирусов, поэтому важно поддерживать их защиту, выпивая свою норму воды - 30 мл на кг веса, не допуская дефицита витамина А.

Для укрепления дыхательных слизистых и снятия воспаления необходимо в питании сочетать белок + масло (например, жирный бульон).

Работа со стрессом.

Для работы со стрессом подойдут:

- дыхательные и медитативные практики;

- ароматерапия с маслом лаванды, мяты, иланг-иланга;

- адаптогены, например, пассифлора.

Нутрицевтики.

Важно не находиться в дефицитах и выходить из них, если они уже сформированы. При постковидном состоянии необходимо восстановить уровень витамина Д, С, А, В1, железа, йода, цинка, селена, магния.

По витамину Д есть ряд нюансов: его нельзя дотировать при высоких вирусных нагрузках, при TH1 доминировании и на первой стадии воспаления, его необходимо включать на вторых и последующих стадиях восстановления для людей с аутоиммунными заболеваниями.

Важную роль в профилактике вирусных заболеваний и снижении уровня воспаления играет Омега-3.

Восстанавливаясь после перенесенной ковид-инфекции важно подойти комплексно к решению этого вопроса и помочь организму как можно быстрее вернутся к полноценной жизни.

Проконсультируйтесь со своим врачом.