Оптимальный темп похудения: диетолог сделала важное уточнение для худеющих

Конечно, всем хочется потерять 10, а то и 15 кг за месяц. Но перейдем к научным данным. В среднем мужчина может сжигать 450–700 граммов чистого жира в неделю на умеренной диете, хотя значения будут меньше, если он очень худой и больше, если очень полный. Это при условии, что мышцы и физические показатели не страдают!

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Женщины, в силу меньших габаритов и иных гормонов, могут избавляться от меньшего количества жира. 900 граммов чистого жира в месяц для женщин - это реальный прогноз. Не густо, правда?

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Тогда откуда цифры -5, -7 кг в месяц? Задержка воды в организме может скрывать потерю жира.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В силу неправильного питания возникает отек, который может составлять 5-30 кг (!) в зависимости от изначального веса, а так же остатки пищи в кишечнике (3-4 кг).

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Женщина, которая теряет 900 граммов жира в месяц, но накапливает 2 кг воды в организме в течение месячных может предполагать, что диета не работает, хотя на самом деле у нее правильно выстроен рацион.

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Оптимальный сброс веса в неделю – 500г (с учетом воды и остатков пищи).

При ожирении потеря жира в килограммах может достичь 8,6 кг.

При умеренном лишнем весе до 4 кг.

При малом количестве лишнего жира до 2 кг.

При очень малом количестве жира до 0,8 кг.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому, это лишний раз напоминает, что следить нужно за качеством тела - делайте фото, делайте замеры и отслеживайте прогресс по всем показателям, а не только по весу.