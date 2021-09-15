Весь организм в ее подчинении: врач рассказал, какие анализы сдать для проверки щитовидки

Щитовидная железа находится на передней поверхности шеи, весит всего 20 г и отвечает за весь ваш обмен веществ.
Это она решает, проснетесь вы сегодня с отеками или с идеальной кожей, прибавите пару кило за выходные или лишний кусок торта пролетит без последствий, сходите вы сегодня в туалет или через 3 дня...
Все мы - в полном подчинении у этой капризной малышки, рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram, поэтому она посоветовала не злить щитовидку и позаботиться о ее благополучии. Но для начала узнать, как у нее дела.
Чем меньше Т3 и Т4, тем больше ТТГ.
Чем больше антител, тем ниже Т3/Т4 и выше ТТГ.
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Вся эта баталия хорошо видна на УЗИ. В результате атаки иммунной системы возникает воспаление, от чего щитовидка увеличивается в размере. У женщин должна быть не больше 18, а у мужчин не больше 25.
Видны множественные очаги неоднородности по типу "булыжной мостовой". Обнаруживаются расширенные фолликулы, которые можно спутать с узлами и которые самостоятельно исчезают по мере затихания процесса.
Если ничего не делать, война будет длиться годами и здесь не будет победителя. Битва называется аутоиммунный тиреоидит, исход битвы - гипотиреоз.
Гипотиреоз в конечном итоге подрывает иммунитет, что приведет к глобальному катаклизму в организме.⠀
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