Весь організм в її підпорядкуванні: лікар розповів, які аналізи здати для перевірки щитовидки

Стан шкіри і гарний настрій - це все вона, щитовидка (фото: pexels.com)

Які аналізи здати, щоб перевірити щитовидку

ТТГ (тиреотропний гормон) - гормон її головного боса-гіпофіза. Він змусить щитовидку більше працювати, якщо вона розліниться. Коли гіпофіз незадоволений, він відправляє великий загін ТТГ навести порядок. Якщо бачиш ТТГ вище 2 мкМЕ / мл, то щитовидка втомилася.

- гормон її головного боса-гіпофіза. Він змусить щитовидку більше працювати, якщо вона розліниться. Коли гіпофіз незадоволений, він відправляє великий загін ТТГ навести порядок. Якщо бачиш ТТГ вище 2 мкМЕ / мл, то щитовидка втомилася. Вільний Т3 і вільний Т4 - гормони щитовидної залози, незв'язані з білками крові і мають максимальну активність (особливо Т3). Їх зниження свідчить про виснаження ресурсу щитовидки. Цей факт доходить до гіпофіза - і той все більше незадоволений.⠀

Чим менше Т3 і Т4, тим більше ТТГ.

Антитіла до ТПО (тиреопероксидаза) і антитіла до ТГ (тиреоглобуліну) - кілери імунної системи, які блокують роботу щитовидної залози. Коли їх мало, то щитовидка ще якось справляється. Але коли їх натовп і вони давно атакують бідолаху, то тут вона здається і перестає виробляти Т3 і Т4, ніж дико дратує гіпофіз і той відправляє до неї ще більше ТТГ.⠀

Чим більше антитіл, тим нижче Т3 / Т4 і вище ТТГ.

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Переконатися, что щитовидка - здорова (фото: pexels.com)

УЗД:

Вся ця баталія добре видно на УЗД. В результаті атаки імунної системи виникає запалення, від чого щитовидка збільшується в розмірі. У жінок повинна бути не більше 18, а у чоловіків не більше 25.

Видно множинні вогнища неоднорідності за типом "бруківки". Виявляються розширені фолікули, які можна сплутати з вузлами і які самостійно зникають у міру затихання процесу.

Якщо нічого не робити, війна триватиме роками і тут не буде переможця. Битва називається аутоімунний тиреоїдит, результат битви - гіпотиреоз.

Гіпотиреоз в кінцевому підсумку підриває імунітет, що призведе до глобального катаклізму в організмі.⠀