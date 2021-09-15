Весь організм в її підпорядкуванні: лікар розповів, які аналізи здати для перевірки щитовидки

Щитовидна залоза знаходиться на передній поверхні шиї, важить всього 20 г і відповідає за весь ваш обмін речовин.
Це вона вирішує, прокинетеся ви сьогодні з набряками або з ідеальною шкірою, додасте пару кіло за вихідні або зайвий шматок торта пролетить без наслідків, сходіть ви сьогодні в туалет або через 3 дні...
Всі ми - в повному підпорядкуванні у цієї примхливої критіхки, розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва в своєму Instagram, тому вона порадила не злити щитовидку і подбати про її благополуччя. Але для початку дізнатися, як у неї справи.
Чим менше Т3 і Т4, тим більше ТТГ.
Чим більше антитіл, тим нижче Т3 / Т4 і вище ТТГ.
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Вся ця баталія добре видно на УЗД. В результаті атаки імунної системи виникає запалення, від чого щитовидка збільшується в розмірі. У жінок повинна бути не більше 18, а у чоловіків не більше 25.
Видно множинні вогнища неоднорідності за типом "бруківки". Виявляються розширені фолікули, які можна сплутати з вузлами і які самостійно зникають у міру затихання процесу.
Якщо нічого не робити, війна триватиме роками і тут не буде переможця. Битва називається аутоімунний тиреоїдит, результат битви - гіпотиреоз.
Гіпотиреоз в кінцевому підсумку підриває імунітет, що призведе до глобального катаклізму в організмі.⠀
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