Основная причина одна: врач рассказала, как остановить выпадение волос
Вопрос выпадения волос волнует многих, особенно - в период межсезонья, например, в конце лета - начале осени, когда организм перестраивается к новому сезону.
Врач-диетолог Марина Сергеева призналась, что вопрос выпадения волос - один из самых частых, которые ей приходят в директ в Instagram.
Скажу сразу, выпадение волос не остановить, если у вас дефицит белка. Структурная функция белка - первая и самая важная. Все клетки органов и тканей состоят из белка. Волосы тоже.
Транспортная функция белка - вторая важная функция. Белки транспортируют все питательные вещества в клетку, будь то витамины, минералы и т.д.⠀
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Чтобы понять, что не так с волосами, стоит сдать анализ крови (фото: pexels.com)
Какой вывод: нет белка, нет смысла пить витамины. Какие бы крутые они не были. Как бы он не рекламировались. Как бы они не помогали вашей подруге.
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Выпадают волосы: что делать
Для начала стоит сдать биохимию крови и посмотреть общий белок. Показатель должен стремиться к верхней границе референса 80-85 г / л. Если он у нижней границе, надо разбираться, откуда дефицит.
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Дефицит в питании? Мало едим животного белка. Считаем и БЖУ и смотрим, сколько едим.
- Белок не усваивается. Значит, надо поработать с ЖКТ. Наладить кислотность в желудке, вернуть ферментативную активность поджелудочной железе, поддержать печень, почистить кишечник.
- Из практики: эти проблемы обычно идут вместе. Человек интуитивно отказывается от белка, потому что он плохо усваивается.
- Конечно, надо смотреть дефициты витаминов и минералов. Железодефицит также приводит к выпадению волос, но его восполняем одновременно с дефицитом белка, не раньше.
- Как быстро восполнить дефициты: коллаген, железо в хелатной форме, витамин D, плюс хороший витаминный комплекс.⠀
- Медленнее, но вернее: сходить на консультацию к врачу. Далее вы сдатите анализы, систематизируете питание, поработаете с усвоением, восполните дефициты.
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