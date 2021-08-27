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Основная причина одна: врач рассказала, как остановить выпадение волос

Новина українською →
Пятница 27 августа 2021 18:08
Основная причина одна: врач рассказала, как остановить выпадение волос Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вопрос выпадения волос волнует многих, особенно - в период межсезонья, например, в конце лета - начале осени, когда организм перестраивается к новому сезону.

Врач-диетолог Марина Сергеева призналась, что вопрос выпадения волос - один из самых частых, которые ей приходят в директ в Instagram.

Скажу сразу, выпадение волос не остановить, если у вас дефицит белка. Структурная функция белка - первая и самая важная. Все клетки органов и тканей состоят из белка. Волосы тоже.

Транспортная функция белка - вторая важная функция. Белки транспортируют все питательные вещества в клетку, будь то витамины, минералы и т.д.⠀

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Основная причина одна: врач рассказала, как остановить выпадение волосЧтобы понять, что не так с волосами, стоит сдать анализ крови (фото: pexels.com)

Какой вывод: нет белка, нет смысла пить витамины. Какие бы крутые они не были. Как бы он не рекламировались. Как бы они не помогали вашей подруге.

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Выпадают волосы: что делать

Для начала стоит сдать биохимию крови и посмотреть общий белок. Показатель должен стремиться к верхней границе референса 80-85 г / л. Если он у нижней границе, надо разбираться, откуда дефицит.

  • Дефицит в питании? Мало едим животного белка. Считаем и БЖУ и смотрим, сколько едим.

  • Белок не усваивается. Значит, надо поработать с ЖКТ. Наладить кислотность в желудке, вернуть ферментативную активность поджелудочной железе, поддержать печень, почистить кишечник.
  • Из практики: эти проблемы обычно идут вместе. Человек интуитивно отказывается от белка, потому что он плохо усваивается.
  • Конечно, надо смотреть дефициты витаминов и минералов. Железодефицит также приводит к выпадению волос, но его восполняем одновременно с дефицитом белка, не раньше.
  • Как быстро восполнить дефициты: коллаген, железо в хелатной форме, витамин D, плюс хороший витаминный комплекс.⠀
  • Медленнее, но вернее: сходить на консультацию к врачу. Далее вы сдатите анализы, систематизируете питание, поработаете с усвоением, восполните дефициты.

Раньше врач рассказала, как восстановиться после антибиотиков.

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