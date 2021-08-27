Основна причина одна: лікар розповіла, як зупинити випадання волосся
Питання випадіння волосся хвилює багатьох, особливо - в період міжсезоння, наприклад, в кінці літа - початку осені, коли організм перебудовується до нового сезону.
Лікар-дієтолог Марина Сергєєва зізналася, що питання випадіння волосся - один з найчастіших, які їй приходять в дірект в Instagram.
Скажу відразу, випадання волосся не зупинити, якщо у вас дефіцит білка. Структурна функція білка - перша і найважливіша. Всі клітини органів і тканин складаються з білка. Волосся теж.
Транспортна функція білка - друга важлива функція. Білки транспортують всі поживні речовини в клітину, будь то вітаміни, мінерали і т. д.⠀
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Щоб зрозуміти, що не так з волоссям, варто здати аналіз крові (фото: pexels.com)
Який висновок: немає білка, немає сенсу пити вітаміни. Які б круті вони не були. Як би він не рекламувалися. Як би вони не допомагали вашій подрузі.
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Випадає волосся: що робити
Для початку варто здати біохімію крові і подивитися загальний білок. Показник повинен прагнути до верхньої межі референсу 80-85 г / л. Якщо він у нижній межі, треба розбиратися, звідки дефіцит.
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Дефіцит в харчуванні? Мало їмо тваринного білка. Рахуємо і БЖУ і дивимося, скільки їмо.
- Білок не засвоюється. Значить, треба попрацювати зі шлунково-кишковим трактом. Налагодити кислотність в шлунку, повернути ферментативну активність підшлунковій залозі, підтримати печінку, почистити кишечник.
- З практики: ці проблеми зазвичай йдуть разом. Людина інтуїтивно відмовляється від білка, тому що він погано засвоюється.
- Звичайно, треба дивитися дефіцити вітамінів і мінералів. Залізодефіцит також призводить до випадання волосся, але його заповнюємо одночасно з дефіцитом білка, не раніше.
- Як швидко заповнити дефіцити: колаген, залізо в хелатній формі, вітамін D, плюс хороший вітамінний комплекс.⠀
- Повільніше, але вірніше: сходити на консультацію до лікаря. Далі ви здасте аналізи, систематизуєте харчування, попрацюєте з засвоєнням, заповните дефіцити.
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