Основна причина одна: лікар розповіла, як зупинити випадання волосся

Питання випадіння волосся хвилює багатьох, особливо - в період міжсезоння, наприклад, в кінці літа - початку осені, коли організм перебудовується до нового сезону.

Лікар-дієтолог Марина Сергєєва зізналася, що питання випадіння волосся - один з найчастіших, які їй приходять в дірект в Instagram.

Скажу відразу, випадання волосся не зупинити, якщо у вас дефіцит білка. Структурна функція білка - перша і найважливіша. Всі клітини органів і тканин складаються з білка. Волосся теж.

Транспортна функція білка - друга важлива функція. Білки транспортують всі поживні речовини в клітину, будь то вітаміни, мінерали і т. д.⠀

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Який висновок: немає білка, немає сенсу пити вітаміни. Які б круті вони не були. Як би він не рекламувалися. Як би вони не допомагали вашій подрузі.

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Випадає волосся: що робити

Для початку варто здати біохімію крові і подивитися загальний білок. Показник повинен прагнути до верхньої межі референсу 80-85 г / л. Якщо він у нижній межі, треба розбиратися, звідки дефіцит.