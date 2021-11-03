Отдыхать и худеть: звездный диетолог рассказала, как оставаться стройной без диет

Стройное, подтянутое и красивое тело... ради него миллионы людей терпят ограничения в еде, истязают себя диетами и часами пропадают в спортзалах. Но желанного результата многие так и не получают, ушедшие кило возвращаются после очередного срыва или окончания "чудо"-диеты. Хорошо еще, если эта система питания не ударит по здоровью.

Дело в том, что фигура мечты - вовсе не результат диеты, рассказала на презентации своей новой программы оздоровления и похудения звездный диетолог, постоянный эксперт телепрограммы "Сніданок з 1+1" Наталья Самойленко.

Тут не помогут никакие "гастро-фашисты", которые будут запрещать нам шоколад или тренеры, которые будут гонять нас в зале до изнеможения. Важно найти свою формулу идеального веса, а дальше - просто оставаться в нем, радуясь и состоянию здоровья, и своей фигуре.

Наталья Самойленко (фото: пресс-служба)

Как найти формулу своего идеального веса

Сразу спойлер: не стоит названачать себе диеты самостоятельно или испытывать на своем организме все популярные системы питания. Чтобы не рисковать собственным здоровьем, лучше обратиться на консультацию к профессиональному диетологу, сдать анализы - и вместе со специалистом разработать индивидуальный план питания, далее - ему следовать.

Полезные жиры фигуре не вредят (фото: пресс-служба)

Но есть другой вариант: сделать все это теперь можно в одном месте, в Трускавце, на специальной программе отдыха и восстановления, созданной диетологом Натальей Самойленко вместе с Mirotel Resort & Spa.

Программа включает в себя новые стандарты качественного отдыха, правильное меню и деликатное медицинское сопровождение.

Гостей ожидает мини-отпуск, где под наблюдением специалистов они смогут "перепрошить" свой образ жизни и питания. После такой перезагрузки человек выйдет с новыми знаниями и привычками - и получит возможность оставаться стройным уже без диет.

После такой перезагрузки человек выйдет с новыми знаниями и привычками - и получит возможность оставаться стройным уже без диет. Принцип Самойленко - умеренность во всем, так что не стоит пугаться жестких ограничений в еде.

"Когда пациенты спрашивают меня, можно ли употреблять спиртное или сладкое, я всегда говорю, что моя система строится не на запрете, а на умеренном употреблении. Если у человека нет жестких противопоказаний, то ему можно все, я лишь очерчиваю определенные рамки, приемлемые для его организма".

Наталья Самойленко на презентации программы похудения (фото: пресс-служба)

Программа начинается с медицинских анализов и необходимых обследований. После тщательного изучения особенностей организма и его биоритмики, каждый пациент получает эксклюзивный, личный, созданный целенаправленно для него рацион питания, который включает набор продуктов, их правильное распределение в течение дня и время приемов пищи.

После тщательного изучения особенностей организма и его биоритмики, каждый пациент получает который включает набор продуктов, их правильное распределение в течение дня и время приемов пищи. А спа-процедуры, прогулки, минеральная вода и другие приятные моменты, доступные в отеле, помогут закрепить результат.

В Mirotel Resort & Spa можно совместить приятное с полезным (фото: пресс-служба)

А чтобы по прибытию домой человек не вернулся к прежнему образу жизни, он получит поддержку и постсопровождение специалистов в онлайн-режиме.

Меню, разработанное специалистами (фото: пресс-служба)

Отдыхать и худеть - реально: проверено звездными гостями

На презентацию новой программы Натальи Самойленко, которая состоялась на днях в Трускавце, приехали звездные гости: Евгений Хмара, Маша Фокина, Наталка Карпа, Надежда Матвеева, утренние ведущие телеканала 1+1 Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, Ксения Литвинова, Алла Клименко. Многие из них уже не первый год сами являются клиентами Самойленко.

Звездные гости на презентации Самойленко (фото: пресс-служба)

Композитор и пианист Евгений Хмара даже написал по такому поводу композицию "Мелодия стройности" (фото: пресс-служба)

Гости могли протестировать отдельные опции программы для похудения и узнать о ее принципах.

"Почти две года я не позволяла себе оторваться от дочери даже на короткий срок, ведь я совершенно сумасшедшая мамочка, которая до сих пор кормит малышку грудью", - поделилась Наталка Карпа.

Наталка Карпа (фото: пресс-служба)

"Решение приехать в Трускавец, чтобы познакомиться с программой Натальи Самойленко, далось мне нелегко. Но я ни минуты об этом не жалею! Ведь я прекрасно отдохнула, получила очень качественные знания о своем организме, вдохновилась и готова сворачивать горы…", - призналась Карпа.

Наталья Самойленко и Руслан Сеничкин (фото: пресс-служба)

"Так получилось, что я ни разу раньше не был в Трускавце, но я влюбился в этот город. Здесь удивительная природа, кристально чистый воздух, вкусная и полезная минеральная вода - все это, уверен, творит чудеса с нашим здоровьем. Обязательно привезу сюда свою маму на оздоровление…", - сказал Руслан Сеничкин, который целый день знакомился с городом и успел посетить все его самые высшие точки.

Досье Lite. Наталья Александровна Самойленко - это…