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Відмовитися назовсім: нутриціолог назвала топ-4 найнебезпечніших для здоров'я солодощів

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Середа 03 листопада 2021 09:01
Відмовитися назовсім: нутриціолог назвала топ-4 найнебезпечніших для здоров'я солодощів Варто прочитати, що написано на етикеті морозива (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Лікарі, нутриціологи, дієтологи і просто адепти корисного харчування вже багато разів попереджали про шкоду цукру для здоров'я.

Проте, багато хто все ще не уявляє собі, як це - відмовитися від солодкого назовсім. Тож нутриціолог Анна Макарова в своєму Instagram зібрала топ найшкідливіших солодощів - вона запропонувала задуматися хоча б над вживанням цієї солодкої четвірки.⠀

Відмовитися назовсім: нутриціолог назвала топ-4 найнебезпечніших для здоров'я солодощівНайкорисніші солодощі - натуральні (фото: pexels.com)

Топ-4 найнебезпечніших солодощів

  • Все, що містить трансжири

Якщо в складі солодощів та іншої переробленої їжі міститься промисловий трансжир, таке краще не купувати. Але ніхто не пише слово "трансжир" на етикетці, будьте уважні і в переліку інгредієнтів шукайте поєднання. Якщо в складі продукту є ці інгредієнти, краще не купувати:

  1. "частково гідрогенізований жир / масло",
  2. "замінник какао-масла",
  3. "кондитерський жир".

Навіть в маленьких кількостях трансжири підвищують "поганий" і знижує "хороший" холестерин, запускають запальні процеси, сприяють розвитку інсулінорезистентності.

  • Цукрові "бомби".

У самому по собі цукрі немає нічого жахливого, справа - в його кількості на порцію продукту. І звичайно, я маю на увазі доданий цукор, а не той, який ми споживаємо в складі фруктів.

Навіть в маленькій порції солодкого продукту глибокої переробки (печиво, цукерки, торти) дуже багато цукру. Ось в чому мінус таких солодощів. Цукор руйнує зуби, сприяє набору зайвих кілограмів і розвитку ряду проблем зі здоров'ям.

  • Солодощі з комбінацією цукор + насичений жир.

Є такі еокосові батончики в біло-блакитній упаковці. В одному батончику вагою 28,5 г (всього!) міститься 14 г доданого цукру + 6 грам насиченого жиру і цілих 140 ккал.

З огляду на розмір одного батончика, їх можна легко з'їсти 2-3 штуки за раз і отримати 28-42 г цукру, 12-18 г насиченого жиру і 280-420 ккал.

ВООЗ рекомендує, щоб і доданий цукор, і насичені жири становили менше 10% від загальної калорійності раціону.

Відмовитися назовсім: нутриціолог назвала топ-4 найнебезпечніших для здоров'я солодощівЛюбителям солодкої газованої води теж варто задуматися (фото: pexels.com)

  • Соки і солодка газована вода

Проблема цих напоїв в тому, що вони погано насичують, при цьому в невеликій порції міститься дуже багато цукру. І якщо з 100 % свіжовичавленого соку ми хоча б отримаємо вітаміни і мінерали (а ось клітковини - тільки сліди), то з солодкої газованої води - лише порцію цукру.

Для розуміння: в 0,3 л солодкої газованої води міститься приблизно 35 г цукру, а це майже 9 чайних ложок.

Найгірші солодощі містять в собі комбінацію: доданий цукор, насичені жири / трансжири. Вживати їх періодично - не страшно. Погано - коли вони стають вагомою частиною щоденного раціону.

Раніше нутриціолог дала рецепт корисної солодощі для всієї родини, зміцнить імунітет.

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