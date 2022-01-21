Откажитесь от этих трех диет: эндокринолог рассказала, почему не удается похудеть

Все, кто хоть раз в жизни сидел на диетах, знают: мало скинуть, важно удержать вес на той же отметке уже после проделанной работы.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем блоге о здоровом образе жизни в Instagram рассказала, какие самые распространенные ошибки допускают те, кто сидит на диетах.

"Я собрала все ошибки, которые вредят нашему организму. Проверьте себя и никогда так не делайте", – предупредила врач.

Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Главная ошибка – думать: "Сяду на диету, поправлю здоровье и моя проблема волшебным образом испарится". А потом снова вернусь к привычному питанию.

Так ведь привычное питание и привело вас к проблеме, не так ли? Нельзя к нему возвращаться. Вернетесь – и проблема вернется тоже.

Думать, что питанием можно решить все проблемы. Да, диеты – это мощный помощник, но не волшебный. Диета – это инструмент при комплексном подходе и порой ее одной недостаточно. Прочь все вредное!

"Очищу-ка я рацион, чтоб наверняка", – думаете вы. И вот сидите за столом, а на тарелке куриная грудка и две редиски. Изо дня в день.

Такая диета приведет вас не к здоровью, а к еще более сильному и затяжному срыву, плохому настроению и ухудшению. Важно не просто убрать продукты из списка, а правильно заменить их. Тогда диета легко станет образом жизни, а не пыткой.

4. Уже не лечит, а калечит.

Бывает такое, что лечебная диета затягивается – и человек начинает наблюдать ухудшения во внешнем виде (тусклая кожа, безжизненные волосы, ухудшение сна).

Какую бы диету вы ни выбрали (кето, АИП, gaps) они всегда будут уступать полноценному питанию. Важно это помнить!

Крайности в диете не нужны (фото: pexels.com)

Поэтому нужно проводить коррекцию, оценивать ситуацию и расширять рацион.

Категорически нет!

Раз и навсегда стоит отказаться от таких трех диет