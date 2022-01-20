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Суперфуд для иммунитета: нутрициолог назвала продукт, который нужен зимой на каждом столе

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 18:09
Суперфуд для иммунитета: нутрициолог назвала продукт, который нужен зимой на каждом столе Что есть для сильного иммунитета (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Крепкий иммунитет зимой – это гарантия хорошего самочувствия, а также того, что вирусы обойдут вас стороной.

Чтобы усилить защитные силы организма, нутрициологи советуют хорошо спать, не забывать про спорт, а еще – составлять рацион на основе здоровой и полезной еды.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала о самом простом и доступном каждому суперфуде. Должен быть зимой на каждом столе!

Суперфуд для иммунитета: нутрициолог назвала продукт, который нужен зимой на каждом столеПриготовить квашеную капусту можно самостоятельно (фото: pexels.com)

Суперпища (суперфуд) – условное обозначение питательных и полезных продуктов, которые, как предполагается, приносят пользу здоровью в результате исключительной плотности питательных веществ.

Этот суперфуд – квашеная капуста! Она является природным пробиотиком, наполняющим наш микробиом полезными бактериями.

Ученые исследовали воздействие молочной кислоты (которой богата квашеная капуста) на здоровье человека. Как выяснилось, люди, которые регулярно употребляют продукты, богатые молочной кислотой, обладают большой физической силой и дольше живут.

При этом отмечается, что среди таких людей не встречалось случаев заболеваний артритом, а также редко встречались кариес и болезни дегенеративного типа.

Также квашеная капуста

  • содержит большое количество витамина С,
  • повышает кислотность желудочного сока = помогает легче переваривать пищу,
  • содержит большое количество витамина К2.

Суперфуд для иммунитета: нутрициолог назвала продукт, который нужен зимой на каждом столеСуперфуд для всех (фото: pexels.com)

С чем сочетать:

  1. с субпродуктами – при борьбе с анемией,
  2. заправленную растительным сыродавленным маслом – для восполнения дефицита витамина К2,
  3. добавлять к теплым овощам, супам – для удовольствия.

Употреблять не более 2 ст. л. в день.

Кому противопоказано:

  • при СИБР, панкреатите,
  • при обострении язвы и колита,
  • при непереносимости гистамина (может повысить уровень аллергореакций).

Раньше нутрициолог рассказала, чем грозят фрукты, которые считаются полезной едой.

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