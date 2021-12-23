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Ответ удивит: диетолог назвала, что лучше всего стимулирует желчеотток

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 09:09
Ответ удивит: диетолог назвала, что лучше всего стимулирует желчеотток Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: RBC.UA

Люди, страдающие болезнями желчного пузыря, часто допускают большую ошибку – отказываются от жиров.

И неудивительно, ведь почувствовав тяжесть или боль в правом подреберье после приема жирной пищи, нормальной реакцией любого человека будет отказ от того, что причиняет дискомфорт!⠀

Но, хотя многие и удивятся, именно жиры стимулируют желчеотток, рассказала в своем Instagram диетолог Анна Гоголева.

  • Поэтому нужно уменьшить количество жиров в пище и добавить в рацион больше легких растительных жиров, такие как: семена, орехи и растительные масла (особенно Омега 3 – тыквенное, оливковое, кедровое, кокосовое), а также авокадо.
  • Периодически можно позволить себе немного жирной морской рыбы, но ни в коем случае не соленой и не копченой!
  • Белок и жиры – основная среда работы желчи. Именно за расщепление этих веществ она отвечает.

Ответ удивит: диетолог назвала, что лучше всего стимулирует желчеоттокЛимон (фото: pexels.com)

И если желчеотток затруднен, то в переваривании и расщеплении такого продукта должны участвовать следующие катализаторы:

  • Лимон, лайм, имбирь.
  • Можно добавить в салат немного домашнего яблочного уксуса;
  • Клетчатка: корнеплоды (редис, морковь, сельдерей, редис, свекла), спаржа, огурец;
  • Пряные и особенно горькие травы (стимулируют желчеотток): кинза, базилик, руккола, петрушка;
  • Натуральные пряности: кумин, куркума;
  • Семена, такие как черный тмин, кунжут, чиа, семена укропа;
  • Ферментированные продукты: квашеная капуста, кокосовый кефир, миндальный йогурт, чайный гриб.

Одной из лучших процедур для стимуляции желчеоттока является самомассаж или висциральный массаж внутренних органов.

Также стоит добавить в ежедневный рацион напитки:

  • вода,
  • натуральный домашний квас,
  • ферментированный иван-чай,
  • имбирный чай,
  • ромашковый чай.

Питьевой режим - не менее 30 мл на один килограмм веса, при достаточной двигательной активности.

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