Ответ удивит: диетолог назвала, что лучше всего стимулирует желчеотток

Люди, страдающие болезнями желчного пузыря, часто допускают большую ошибку – отказываются от жиров. И неудивительно, ведь почувствовав тяжесть или боль в правом подреберье после приема жирной пищи, нормальной реакцией любого человека будет отказ от того, что причиняет дискомфорт!⠀

Но, хотя многие и удивятся, именно жиры стимулируют желчеотток, рассказала в своем Instagram диетолог Анна Гоголева.

Поэтому нужно уменьшить количество жиров в пище и добавить в рацион больше легких растительных жиров, такие как: семена, орехи и растительные масла (особенно Омега 3 – тыквенное, оливковое, кедровое, кокосовое), а также авокадо.

Периодически можно позволить себе немного жирной морской рыбы, но ни в коем случае не соленой и не копченой!

Белок и жиры – основная среда работы желчи. Именно за расщепление этих веществ она отвечает. Лимон (фото: pexels.com) И если желчеотток затруднен, то в переваривании и расщеплении такого продукта должны участвовать следующие катализаторы: Лимон, лайм, имбирь.

Можно добавить в салат немного домашнего яблочного уксуса;

Клетчатка: корнеплоды (редис, морковь, сельдерей, редис, свекла), спаржа, огурец;

Пряные и особенно горькие травы (стимулируют желчеотток): кинза, базилик, руккола, петрушка;

Натуральные пряности: кумин, куркума;

Семена, такие как черный тмин, кунжут, чиа, семена укропа;

Ферментированные продукты: квашеная капуста, кокосовый кефир, миндальный йогурт, чайный гриб. Одной из лучших процедур для стимуляции желчеоттока является самомассаж или висциральный массаж внутренних органов. Также стоит добавить в ежедневный рацион напитки: вода,

натуральный домашний квас,

ферментированный иван-чай,

имбирный чай,

ромашковый чай. Питьевой режим - не менее 30 мл на один килограмм веса, при достаточной двигательной активности.