Ответ удивит: диетолог назвала, что лучше всего стимулирует желчеотток
Люди, страдающие болезнями желчного пузыря, часто допускают большую ошибку – отказываются от жиров.
И неудивительно, ведь почувствовав тяжесть или боль в правом подреберье после приема жирной пищи, нормальной реакцией любого человека будет отказ от того, что причиняет дискомфорт!⠀
Но, хотя многие и удивятся, именно жиры стимулируют желчеотток, рассказала в своем Instagram диетолог Анна Гоголева.
- Поэтому нужно уменьшить количество жиров в пище и добавить в рацион больше легких растительных жиров, такие как: семена, орехи и растительные масла (особенно Омега 3 – тыквенное, оливковое, кедровое, кокосовое), а также авокадо.
- Периодически можно позволить себе немного жирной морской рыбы, но ни в коем случае не соленой и не копченой!
- Белок и жиры – основная среда работы желчи. Именно за расщепление этих веществ она отвечает.
Лимон (фото: pexels.com)
И если желчеотток затруднен, то в переваривании и расщеплении такого продукта должны участвовать следующие катализаторы:
- Лимон, лайм, имбирь.
- Можно добавить в салат немного домашнего яблочного уксуса;
- Клетчатка: корнеплоды (редис, морковь, сельдерей, редис, свекла), спаржа, огурец;
- Пряные и особенно горькие травы (стимулируют желчеотток): кинза, базилик, руккола, петрушка;
- Натуральные пряности: кумин, куркума;
- Семена, такие как черный тмин, кунжут, чиа, семена укропа;
- Ферментированные продукты: квашеная капуста, кокосовый кефир, миндальный йогурт, чайный гриб.
Одной из лучших процедур для стимуляции желчеоттока является самомассаж или висциральный массаж внутренних органов.
Также стоит добавить в ежедневный рацион напитки:
- вода,
- натуральный домашний квас,
- ферментированный иван-чай,
- имбирный чай,
- ромашковый чай.
Питьевой режим - не менее 30 мл на один килограмм веса, при достаточной двигательной активности.
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