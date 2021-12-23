Відповідь здивує: дієтолог назвала, що найкраще стимулює жовчовідтік

Люди, які страждають хворобами жовчного міхура, часто допускають велику помилку – відмовляються від жирів. І не дивно, адже відчувши тяжкість або біль в правому підребер'ї після прийому жирної їжі, нормальною реакцією будь-якої людини буде відмова від того, що заподіює дискомфорт!⠀

Але, хоча, можливо, багато хто здивується, саме жири стимулюють жовчовідтік, розповіла в своєму Instagram дієтолог Анна Гоголева.

Тому потрібно зменшити кількість жирів в їжі і додати в раціон більше легких рослинних жирів: насіння, горіхи і рослинні масла (особливо Омега 3 – гарбузова, оливкова, кедрова, кокосова), а також авокадо.

Періодично можна дозволити собі трохи жирної морської риби, але ні в якому разі не солоної і не копченої!

Білок і жири - основне середовище роботи жовчі. Саме за розщеплення цих речовин вона відповідає. Лимон (фото: pexels.com) І якщо жовчевідтік ускладнено, то в перетравленні і розщепленні такого продукту повинні брати участь наступні каталізатори: Лимон, лайм, імбир.

Можна додати в салат трохи домашнього яблучного оцту;

Клітковина: коренеплоди (редис, морква, селера, редис, буряк), спаржа, огірок;

Пряні і особливо гіркі трави (стимулюють жовчовідтік): кінза, базилік, рукола, петрушка;

Натуральні прянощі: кумін, куркума;

Насіння, такі як чорний кмин, кунжут, чіа, насіння кропу;

Ферментовані продукти: квашена капуста, кокосовий кефір, мигдальний йогурт, чайний гриб. Однією з кращих процедур для стимуляції жовчовідтоку є самомасаж або вісциральний масаж внутрішніх органів. Також варто додати в щоденний раціон напої: вода,

натуральний домашній квас,

ферментований іван-чай,

імбирний чай,

ромашковий чай. Питний режим - не менше 30 мл на один кілограм ваги, при достатній рухової активності.