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Відповідь здивує: дієтолог назвала, що найкраще стимулює жовчовідтік

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Четвер 23 грудня 2021 09:09
Відповідь здивує: дієтолог назвала, що найкраще стимулює жовчовідтік Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: RBC.UA

Люди, які страждають хворобами жовчного міхура, часто допускають велику помилку – відмовляються від жирів.

І не дивно, адже відчувши тяжкість або біль в правому підребер'ї після прийому жирної їжі, нормальною реакцією будь-якої людини буде відмова від того, що заподіює дискомфорт!⠀

Але, хоча, можливо, багато хто здивується, саме жири стимулюють жовчовідтік, розповіла в своєму Instagram дієтолог Анна Гоголева.

  • Тому потрібно зменшити кількість жирів в їжі і додати в раціон більше легких рослинних жирів: насіння, горіхи і рослинні масла (особливо Омега 3 – гарбузова, оливкова, кедрова, кокосова), а також авокадо.
  • Періодично можна дозволити собі трохи жирної морської риби, але ні в якому разі не солоної і не копченої!
  • Білок і жири - основне середовище роботи жовчі. Саме за розщеплення цих речовин вона відповідає.

Відповідь здивує: дієтолог назвала, що найкраще стимулює жовчовідтікЛимон (фото: pexels.com)

І якщо жовчевідтік ускладнено, то в перетравленні і розщепленні такого продукту повинні брати участь наступні каталізатори:

  • Лимон, лайм, імбир.
  • Можна додати в салат трохи домашнього яблучного оцту;
  • Клітковина: коренеплоди (редис, морква, селера, редис, буряк), спаржа, огірок;
  • Пряні і особливо гіркі трави (стимулюють жовчовідтік): кінза, базилік, рукола, петрушка;
  • Натуральні прянощі: кумін, куркума;
  • Насіння, такі як чорний кмин, кунжут, чіа, насіння кропу;
  • Ферментовані продукти: квашена капуста, кокосовий кефір, мигдальний йогурт, чайний гриб.

Однією з кращих процедур для стимуляції жовчовідтоку є самомасаж або вісциральний масаж внутрішніх органів.

Також варто додати в щоденний раціон напої:

  • вода,
  • натуральний домашній квас,
  • ферментований іван-чай,
  • імбирний чай,
  • ромашковий чай.

Питний режим - не менше 30 мл на один кілограм ваги, при достатній рухової активності.

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