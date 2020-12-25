Пальчики оближешь: Анита Луценко поделилась рецептом рождественского пирога-елочки

Ольга Сумская недавно поделилась праздничным рецептом своих любимых новогодних блюд: яйца-грибочки и салат-елочка - то, что нужно для рождественского настроения.

А теперь свой рецепт яркого блюда рассказала тренер Анита Луценко, не все же в спортзале пропадать, нужно и вкусно поесть, в конце концов!

"Пирог-елочка.

Ингредиенты:

- слоеное тесто - 400 г (1 упаковка),

- шпинат - 200 г,

- творог 5 % - 150 г,

- сыр моцарелла - 100 г,

- сыр фета - 50 г,

- желток - 1 шт.,

- соль, перец, травы - по вкусу,

- зелень (базилик, укроп, петрушка) или 1ч.л песто - по вкусу.

Приготовление:

1. Разморозить шпинат и дать стечь лишней жидкости.

2. Посолить и смешать с творогом и фетой. Добавить мелко рубленую зелень или песто. Чем больше зелени, тем ароматней будет начинка.

3. Моцареллу натереть на терке. По желанию, можно добавить немного цедры лимона. Перемешать. И смешать с основной массой.

4. Из теста вырезать 4 треугольника. Из треугольников-остатков по бокам сделать 4 треугольника-основы.

5. Выложить треугольники-основы на противень с пергаментом, сверху начинку. Накрыть вторым треугольником. Наметить "ствол" елки. По обе стороны "ствола" сделать горизонтальные разрезы 1,5-2 см высотой. Полосочки хорошо закрутить от себя!

6. Смазать взбитым желтком. Выпекать в разогретой духовке 180 ⁰С около 30 мин.

7. Можно подавать на стол и теплым, и холодным.



Лайфхак: чтобы замороженный шпинат не пришлось отдирать от пакетика, я храню его в пакетах-слайдерах. Очень удобно, еще и форму держит", - призналась Луценко.

Анита Луценко (видео: instagram.com/anitasporty/)

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