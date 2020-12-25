Пальчики оближеш: Аніта Луценко поділилася рецептом різдвяного пирога-ялинки

Ольга Сумська нещодавно поділилася святковим рецептом своїх улюблених новорічних страв: яйця-грибочки і салат-ялинка - те, що потрібно для різдвяного настрою.

А тепер свій рецепт яскравого страви розповіла тренер Аніта Луценко, не все ж в спортзалі пропадати, потрібно і смачно поїсти, нарешті!

"Пиріг-ялинка.

Склад:

- листкове тісто - 400 г (1 упаковка),

- шпинат - 200 г,

- сир 5 % - 150 г,

- сир моцарелла - 100 г,

- сир фета - 50 г,

- жовток - 1 шт.,

- сіль, перець, трави - за смаком,

- зелень (базилік, кріп, петрушка) або 1ч.л песто - за смаком.

Приготування:

1. Розморозити шпинат і дати стекти зайвій рідині.

2. Посолити і змішати з сиром і фетою. Додати дрібно рубану зелень або песто. Чим більше зелені, тим ароматнішою буде начинка.

3. Моцарелу натерти на тертці. За бажанням, можна додати трохи цедри лимона. Перемішати. І змішати з основною масою.

4. З тіста вирізати 4 трикутника. З трикутників-залишків по боках зробити 4 трикутника-основи.

5. Викласти трикутники-основи на лист з пергаментом, зверху начинку. Накрити другим трикутником. Намітити "стовбур" ялинки. По обидві сторони "стовбура" зробити горизонтальні розрізи 1,5-2 см заввишки. Смужки добре закрутити від себе!

6. Змастити збитим жовтком. Випікати в розігрітій духовці 180 ⁰С близько 30 хв.

7. Можна подавати на стіл і теплим, і холодним.



Лайфхак: аби заморожений шпинат не довелося віддирати від пакетика, я зберігаю його в пакетах-слайдерах. Дуже зручно, ще і форму тримає", - зізналася Луценко.

Аніта Луценко (відео: instagram.com/anitasporty/)

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