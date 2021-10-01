От паразитов и грибков: нутрициолог дала список простых антикандидных продуктов



Специи (фото: pexels.com)

Продукты от паразитов и грибков: список от нутрциолога

Кокосовое масло и мякоть: содержат лауриновую кислоту, которая в организме превращается в монолаурин и каприловую кислоту. Эти жирные насыщенные кислоты обладают противовирусным, противогрибковым и антибактериальным действием.

Кокосовое масло легко усваивается, помогает нормализовать кишечную микрофлору, способствует усвоению витаминов и минералов, требующихся для хорошего пищеварения, заживляет поврежденные слизистые оболочки. Оно обогащено фитонцидами, выводящими свободные радикалы и токсины, может применяться для обработки воспаленных участков.

Пробиотическая еда, ферментированные овощи (без сахара и уксуса): содержат микрофлору, которая помогает нам защитить кишечник. Регулярное потребление может помочь улучшить иммунную систему, делая организм менее питательным для кандиды. Полезные микроорганизмы помогают восстановить здоровый бактериальный баланс.

Пребиотические продукты - источник пищи для бактерий в кишечнике. Но, важно понимать, что они не различают, кого кормить, "наших" или "чужих", они кормят патогенные дрожжи и бактерии точно так же, как и пробиотические бактерии.

Если у вас очень тяжелый дисбаланс кишечника - лучше их временно ограничить (сырой корень цикория, миндаль, топинамбур, лук-порей, спаржа и т. д.)

Лук - натуральный антибиотик (фото: pexels.com)