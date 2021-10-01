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От паразитов и грибков: нутрициолог дала список простых антикандидных продуктов

Автор: Татьяна Турчаникова

Антикандидные продукты - это те продукты, которые призваны остановить избыточный рост грибков, а также имеют противопаразитарный эффект и нормализуют кишечную микрофлору.

Нутрициолог, специалист по питанию Анна Биоториум дала в своем Instagram список таких продуктов, они простіе и доступні каждому.


Специи (фото: pexels.com)

Продукты от паразитов и грибков: список от нутрциолога

  • Кокосовое масло и мякоть: содержат лауриновую кислоту, которая в организме превращается в монолаурин и каприловую кислоту. Эти жирные насыщенные кислоты обладают противовирусным, противогрибковым и антибактериальным действием.

Кокосовое масло легко усваивается, помогает нормализовать кишечную микрофлору, способствует усвоению витаминов и минералов, требующихся для хорошего пищеварения, заживляет поврежденные слизистые оболочки. Оно обогащено фитонцидами, выводящими свободные радикалы и токсины, может применяться для обработки воспаленных участков.

  • Пробиотическая еда, ферментированные овощи (без сахара и уксуса): содержат микрофлору, которая помогает нам защитить кишечник. Регулярное потребление может помочь улучшить иммунную систему, делая организм менее питательным для кандиды. Полезные микроорганизмы помогают восстановить здоровый бактериальный баланс.

Пребиотические продукты - источник пищи для бактерий в кишечнике. Но, важно понимать, что они не различают, кого кормить, "наших" или "чужих", они кормят патогенные дрожжи и бактерии точно так же, как и пробиотические бактерии.

Если у вас очень тяжелый дисбаланс кишечника - лучше их временно ограничить (сырой корень цикория, миндаль, топинамбур, лук-порей, спаржа и т. д.)

Лук - натуральный антибиотик (фото: pexels.com)

  • Репчатый лук и чеснок: ну тут вы уже знаете, это натуральные антибиотики, обладают противогрибковыми свойствами, способствует перистальтике.
  • Специи: острые приправы воздействуют на грибки рода кандида, подавляя рост новых колоний. Наиболее эффективными в борьбе с возбудителем при воспалениях являются: кайенский перец, корица, лавровый лист и гвоздика.
  • Непастеризованный нефильтрованный яблочный уксус: улучшает работу ЖКТ, способствует регулярному стулу и очищению ЖКТ. Ферменты активно подавляют кандиду на слизистых оболочках рта.
  • Ромашка: натуральный антисептик.
  • Масло лаванды: это эфирное масло может снизить прогрессию и распространение кандиды.
  • Имбирь.
  • Грейпфрут.
  • Тыквенные семечки.
  • Водоросли и морская капуста.
  • Куркума.

Раньше нутрициолог назвала топ-3 продукта, которые стоит убрать из рациона немедленно, всерьез грозят здоровью.

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