Не пьем на всякий случай: нутрициолог раскрыла всю правду о БАДах

Что важно знать о добавках:

1. Они не заменят полноценное питание

2. Они не лечат заболевания и не могут применяться вместо лекарства

3. Великий FDA (The U.S. Food and Drug Administration) не осуществляет контроль добавок перед выходом на рынок.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Качество и контроль. Зависит от честности производителя, которые должен убрать все опасные примеси из добавки и следить за ее качеством.

В отличие от лекарства, где четко указано действующее вещество и его количество, добавки могут содержать неправдивую информацию на этикетке: написано 1 000 мг, а в итоге 20 мг или 3 000 мг.

⠀

Чем это опасно? Пищевые добавки содержат активные вещества и влияют на функции организма. Например, нужно 2 единицы действующего вещества, чтобы получить эффект. 1 единицы будет мало, а 5 единиц нас убьют. И опасность в том, что состав не контролируется строго.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В чем еще подвох? В добавочных веществах: например многие пьют витамин Д3+ К, но витамин К не такая безопасная вещь: он отвечает за свертываемость крови и образование тромбов.

⠀

Про гингко билоба - тоже популярная добавка, но и у нее есть полярная личность. С одной стороны - гинкго билоба входит в перечень потенциальных канцерогенов (вещества, вызывающие рак).

С другой - есть исследование, что в определенной дозе повышает когнитивные функции у людей с деменцией. То есть не все однозначно. Но добавка пользуется большой популярностью, даже не смотря на то, что она является потенциальных канцерогеном!



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Давайте сделаем итог: