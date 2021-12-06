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Не пьем на всякий случай: нутрициолог раскрыла всю правду о БАДах

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 08:38
Не пьем на всякий случай: нутрициолог раскрыла всю правду о БАДах Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Что такое БАДы? Это витамины, минералы, аминокислоты (типа L-тирозина или коллагена) и ферменты (типа лактаза) в форме таблетки, шипучки, порошка, капсулы.

Про их пользу трубят с каждого угла, но нутрициолог София Рожко предложила в Instagram посмотреть на вопрос критично.

Что важно знать о добавках:

1. Они не заменят полноценное питание
2. Они не лечат заболевания и не могут применяться вместо лекарства
3. Великий FDA (The U.S. Food and Drug Administration) не осуществляет контроль добавок перед выходом на рынок.

Не пьем на всякий случай: нутрициолог раскрыла всю правду о БАДах

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Качество и контроль. Зависит от честности производителя, которые должен убрать все опасные примеси из добавки и следить за ее качеством.

В отличие от лекарства, где четко указано действующее вещество и его количество, добавки могут содержать неправдивую информацию на этикетке: написано 1 000 мг, а в итоге 20 мг или 3 000 мг.

Чем это опасно? Пищевые добавки содержат активные вещества и влияют на функции организма. Например, нужно 2 единицы действующего вещества, чтобы получить эффект. 1 единицы будет мало, а 5 единиц нас убьют. И опасность в том, что состав не контролируется строго.

Не пьем на всякий случай: нутрициолог раскрыла всю правду о БАДах

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В чем еще подвох? В добавочных веществах: например многие пьют витамин Д3+ К, но витамин К не такая безопасная вещь: он отвечает за свертываемость крови и образование тромбов.

Про гингко билоба - тоже популярная добавка, но и у нее есть полярная личность. С одной стороны - гинкго билоба входит в перечень потенциальных канцерогенов (вещества, вызывающие рак).

С другой - есть исследование, что в определенной дозе повышает когнитивные функции у людей с деменцией. То есть не все однозначно. Но добавка пользуется большой популярностью, даже не смотря на то, что она является потенциальных канцерогеном!

Не пьем на всякий случай: нутрициолог раскрыла всю правду о БАДах
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Давайте сделаем итог:

  • сначала питание, спорт, сон и менеджмент стресса
  • при дефицитах - сдаем анализы, подбираем терапию
  • не пьем добавки, когда это не нужно и на всякий случай
  • выбираем адекватных производителей.

Напомним, что ранее диетолог Ксения Шатрова назвала причины набора веса зимой и предложила способы решения проблемы.

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