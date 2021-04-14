Как перестать есть на ночь: топ-10 советов от диетолога

Многих часто мучает голод именно в вечернее время. Как же противостоять этой привычке, чтобы надолго сохранить стройную и подтянутую фигуру? Диетолог Ева Шишова собрала популярные и интересные советы, которыми пользуются ее клиентки.

В своем Instagram она опубликовала 10 советов, которые помогут вам перестать есть на ночь.

Топ-10 советов, как не есть на ночь:

Почистить зубы и после этого, соответственно, больше не есть (некоторых это не остановит, конечно)

Пить воду с лимоном или зелёный чай, "обманывая" желудок

Иллюстративное фото (pexels.com)

Посмотреть на себя в белье в зеркало перед тем, как захочется что-то съесть

Отвлечь себя чем-нибудь (погулять, поиграть с ребёнком, почитать и тд)

За один поход к холодильнику наказать себя 50 приседаниями и поставить весы около холодильника

Убрать все со стола и вообще не ходить перед сном на кухню

Лечь спать!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Помыть полы на кухне, чтобы туда не ходить

Кому-то помогает накрасить губы красной помадой и не есть после этого

Ну а, если все же решили заморить червячка, ешьте в белье перед зеркалом, чтобы в следующий раз больше не захотелось

А лучший лайфхак – это собрать всю волю в кулак и просто не есть.

Вообще, если вы будете соблюдать свой калораж в течение дня и иметь правильно сбалансированный рацион, есть на ночь вам просто не захочется.