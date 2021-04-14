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Как перестать есть на ночь: топ-10 советов от диетолога

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 15:33
Как перестать есть на ночь: топ-10 советов от диетолога Леся Никитюк (фото: instagram.com/dietolog_prof)
Автор: Lite

Многих часто мучает голод именно в вечернее время. Как же противостоять этой привычке, чтобы надолго сохранить стройную и подтянутую фигуру? Диетолог Ева Шишова собрала популярные и интересные советы, которыми пользуются ее клиентки.

В своем Instagram она опубликовала 10 советов, которые помогут вам перестать есть на ночь.

Топ-10 советов, как не есть на ночь:

  • Почистить зубы и после этого, соответственно, больше не есть (некоторых это не остановит, конечно)
  • Пить воду с лимоном или зелёный чай, "обманывая" желудок

Как перестать есть на ночь: топ-10 советов от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Посмотреть на себя в белье в зеркало перед тем, как захочется что-то съесть
  • Отвлечь себя чем-нибудь (погулять, поиграть с ребёнком, почитать и тд)
  • За один поход к холодильнику наказать себя 50 приседаниями и поставить весы около холодильника
  • Убрать все со стола и вообще не ходить перед сном на кухню
  • Лечь спать!

Как перестать есть на ночь: топ-10 советов от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Помыть полы на кухне, чтобы туда не ходить
  • Кому-то помогает накрасить губы красной помадой и не есть после этого
  • Ну а, если все же решили заморить червячка, ешьте в белье перед зеркалом, чтобы в следующий раз больше не захотелось

А лучший лайфхак – это собрать всю волю в кулак и просто не есть.

Вообще, если вы будете соблюдать свой калораж в течение дня и иметь правильно сбалансированный рацион, есть на ночь вам просто не захочется.

Напомним, что ранее диетолог Андрей Невский перечислил топ-5 отговорок, тормозящих похудение.

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