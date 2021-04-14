Як перестати їсти на ніч: топ-10 порад від дієтолога

Багатьох часто мучить голод саме у вечірній час. Як же протистояти цій звичці, щоб надовго зберегти струнку й підтягнуту фігуру? Дієтолог Єва Шишова зібрала популярні та цікаві поради, якими користуються її клієнтки.

У своєму Instagram вона опублікувала 10 порад, які допоможуть вам перестати їсти на ніч.

Топ-10 порад, як не їсти на ніч:

Почистити зуби і після цього, відповідно, більше не їсти (деяких це не зупинить, звичайно)

Пити воду з лимоном або зелений чай, "обманюючи" шлунок

Ілюстративне фото (pexels.com)

Подивитися на себе в білизна в дзеркало перед тим, як захочеться щось з'їсти

Відволікти себе чим-небудь (погуляти, пограти з дитиною, почитати і тд)

За один похід до холодильника покарати себе 50 присіданнями і поставити ваги біля холодильника

Прибрати все зі столу і взагалі не ходити перед сном на кухню

Лягти спати!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Помити підлогу на кухні, щоб туди не ходити

Комусь допомагає нафарбувати губи червоною помадою і не їсти після цього

Ну а якщо все ж вирішили заморити черв'ячка, їжте в білизні перед дзеркалом, щоб наступного разу більше не захотілося

А кращий лайфхак – це зібрати всю волю в кулак і просто не їсти.

Взагалі, якщо ви будете дотримуватися калоражу протягом дня і мати правильно збалансований раціон, їсти на ніч вам просто не захочеться.