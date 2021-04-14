ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як перестати їсти на ніч: топ-10 порад від дієтолога

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 15:33
Як перестати їсти на ніч: топ-10 порад від дієтолога Леся Нікітюк (фото: instagram.com/dietolog_prof)
Автор: Lite

Багатьох часто мучить голод саме у вечірній час. Як же протистояти цій звичці, щоб надовго зберегти струнку й підтягнуту фігуру? Дієтолог Єва Шишова зібрала популярні та цікаві поради, якими користуються її клієнтки.

У своєму Instagram вона опублікувала 10 порад, які допоможуть вам перестати їсти на ніч.

Топ-10 порад, як не їсти на ніч:

  • Почистити зуби і після цього, відповідно, більше не їсти (деяких це не зупинить, звичайно)
  • Пити воду з лимоном або зелений чай, "обманюючи" шлунок

Як перестати їсти на ніч: топ-10 порад від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Подивитися на себе в білизна в дзеркало перед тим, як захочеться щось з'їсти
  • Відволікти себе чим-небудь (погуляти, пограти з дитиною, почитати і тд)
  • За один похід до холодильника покарати себе 50 присіданнями і поставити ваги біля холодильника
  • Прибрати все зі столу і взагалі не ходити перед сном на кухню
  • Лягти спати!

Як перестати їсти на ніч: топ-10 порад від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Помити підлогу на кухні, щоб туди не ходити
  • Комусь допомагає нафарбувати губи червоною помадою і не їсти після цього
  • Ну а якщо все ж вирішили заморити черв'ячка, їжте в білизні перед дзеркалом, щоб наступного разу більше не захотілося

А кращий лайфхак – це зібрати всю волю в кулак і просто не їсти.

Взагалі, якщо ви будете дотримуватися калоражу протягом дня і мати правильно збалансований раціон, їсти на ніч вам просто не захочеться.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Андрій Невський перерахував топ-5 відмовок, які гальмують схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Їжа здоровое питание схуднення дієтолог
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Голубовська розповіла, кому не можна вакцинуватися AstraZeneca
Голубовська розповіла, кому не можна вакцинуватися AstraZeneca