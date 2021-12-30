Пережить праздники: правило тарелки и другие лайфхаки для худеющих

Если вы хотите, чтобы ваш путь к снижению веса был легким, то не забывайте о том, что где бы вы ни оказались, следует следить за тем, что вы едите. Сейчас время корпоративов и семейных застолий, а это значит, что сдержаться сложно, но можно.
Чтобы вам было легче, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова дала в Instagram советы о том, как применить правило тарелки на фуршете.
1. Выбирайте натуральные продукты.
2. Старайтесь выбирать те блюда, в которых преобладает количество клетчатки. Это могут быть фрукты и овощи. Да, такие канапе тоже бывают.
3. Попросите себе десертную тарелку, если это возможно.
4. Визуально создайте на тарелке границы, на которые разложите взятую за 1 раз еду. Не подходите к столу несколько раз, так сложно будет проконтролировать количество съеденной еды.
Иллюстративное фото (pexels.com)
5. Не берите много бутербродов или канапе. А если и взяли - установите норму.
6. Откажитесь от газированных напитков. Лучше пейте воду. Алкоголь тоже должен быть дозирован. Например 1 бокал вина.
7. Постарайтесь отказаться от промышленных десертов. Лучше отдайте предпочтение фруктам и орехам.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Поверьте, даже на не самом разнообразном застолье можно соблюдать правила здорового питания.
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