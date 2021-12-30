Пережити свята: правило тарілки та інші лайфхаки для тих, що худнуть

Правила харчування в свята для тих, що худнуть:

1. Вибирайте натуральні продукти.



2. Намагайтеся вибирати ті страви, в яких переважає кількість клітковини. Це можуть бути фрукти і овочі. Так, такі канапе теж бувають.



3. Попросіть собі десертну тарілку, якщо це можливо.



4. Візуально створіть на тарілці кордони, на які розкладіть взяту за 1 раз їжу. Не підходьте до столу кілька разів, так складно буде проконтролювати кількість з'їденої їжі.



Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Не беріть багато бутербродів або канапе. А якщо і взяли - встановіть норму.



6. Відмовтеся від газованих напоїв. Краще пийте воду. Алкоголь теж повинен бути дозований. Наприклад, 1 келих вина.



7. Постарайтеся відмовитися від промислових десертів. Краще віддайте перевагу фруктам і горіхам.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Повірте, навіть на не найрізноманітнішому застіллі можна дотримуватися правил здорового харчування.