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Пережити свята: правило тарілки та інші лайфхаки для тих, що худнуть

Автор: Марина Настевич

Якщо ви хочете, щоб ваш шлях до зниження ваги був легким, то не забувайте про те, що де б ви не опинилися, слід стежити за тим, що ви їсте. Зараз час корпоративів і сімейних застіль, а це означає, що стриматися складно, але можна.

Щоб вам було легше, дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова дала в Instagram поради про те, як застосувати правило тарілки на фуршеті.

Правила харчування в свята для тих, що худнуть:

1. Вибирайте натуральні продукти.

2. Намагайтеся вибирати ті страви, в яких переважає кількість клітковини. Це можуть бути фрукти і овочі. Так, такі канапе теж бувають.

3. Попросіть собі десертну тарілку, якщо це можливо.

4. Візуально створіть на тарілці кордони, на які розкладіть взяту за 1 раз їжу. Не підходьте до столу кілька разів, так складно буде проконтролювати кількість з'їденої їжі.


Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Не беріть багато бутербродів або канапе. А якщо і взяли - встановіть норму.

6. Відмовтеся від газованих напоїв. Краще пийте воду. Алкоголь теж повинен бути дозований. Наприклад, 1 келих вина.

7. Постарайтеся відмовитися від промислових десертів. Краще віддайте перевагу фруктам і горіхам.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Повірте, навіть на не найрізноманітнішому застіллі можна дотримуватися правил здорового харчування.

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