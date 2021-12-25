Как пить алкоголь и не толстеть: лайфхаки от нутрициолога

Многие знают, что алкоголь весьма калорийный и от него поправляются. При этом очень хочется на праздники выпить в компании друзей или семьи, да и просто иногда себя побаловать бокалом вина.
Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram полезными лайфхаками, которые помогут минимизировать вред алкоголя для фигуры.
Алкоголь - это углевод. Причем простой. Поэтому ВСЕГДА дает легкий скачек инсулина с последующим повышением аппетита. И желание поесть даже после 1 бокала вина - логично.
В усвоении алкоголя берут участие молекулы жира и воды. Они есть в самом организме человека. Но если мы будем давать эти молекулы через еду - эффект опьянения будет замедляться, а процесс нейтрализации выпитого - ускоряться.
Поэтому… идеальная закуска под алкоголь исключает сложноусвояемые углеводы. Но обязательно содержит в себе жиры, белки и клетчатку.
Например:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Из всех этих продуктов можно сделать компасную тарелку закусок или легкий салат. Мой любимый вариант - руккола, томаты, слайды козьего сыра, креветки, вяленые томаты, специи, оливковое масло.
Вся подобная еда даст нам сытость и молекулы жира. А воду - для запуска более быстрого усвоения алкоголя - пьем просто со стакана в перерывах между глотками любимого вина.
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