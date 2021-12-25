Как пить алкоголь и не толстеть: лайфхаки от нутрициолога

Алкоголь - это углевод. Причем простой. Поэтому ВСЕГДА дает легкий скачек инсулина с последующим повышением аппетита. И желание поесть даже после 1 бокала вина - логично.



В усвоении алкоголя берут участие молекулы жира и воды. Они есть в самом организме человека. Но если мы будем давать эти молекулы через еду - эффект опьянения будет замедляться, а процесс нейтрализации выпитого - ускоряться.



Поэтому… идеальная закуска под алкоголь исключает сложноусвояемые углеводы. Но обязательно содержит в себе жиры, белки и клетчатку.



Например:

Все виды фруктов и ягод;

Орехи и семечки;

Кокосовые и фруктовые чипсы;

Сыр выдержанный или молодой;

Сыр-косичка (лучше из козьего молока)

Паштет;

Хумус или бабагануш;

Гуакомолле;

Оливки и маслины;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вяленые томаты;

Все вариации печеных/гриль овощей;

Нарезка соломкой свежих овощей (огурец, морковь, перец);

Нежирные сорта рыбы и морепродуктов.



Из всех этих продуктов можно сделать компасную тарелку закусок или легкий салат. Мой любимый вариант - руккола, томаты, слайды козьего сыра, креветки, вяленые томаты, специи, оливковое масло.



Вся подобная еда даст нам сытость и молекулы жира. А воду - для запуска более быстрого усвоения алкоголя - пьем просто со стакана в перерывах между глотками любимого вина.