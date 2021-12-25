Як пити алкоголь і не товстіти: лайфхаки від нутриціолога

Багато хто знає, що алкоголь дуже калорійний і від нього поправляються. При цьому дуже хочеться на свята випити в компанії друзів або сім'ї, та й просто іноді себе побалувати келихом вина.
Нутриціолог Олена Піддубна поділилася в Instagram корисними лайфхаками, які допоможуть мінімізувати шкоду алкоголю для фігури.
Алкоголь - це вуглевод. Причому простий. Тому завжди дає легкий стрибок інсуліну з подальшим підвищенням апетиту. І бажання поїсти навіть після 1 келиха вина - логічно.
У засвоєнні алкоголю беруть участь молекули жиру і води. Вони є в самому організмі людини. Але якщо ми будемо давати ці молекули через їжу - ефект сп'яніння буде сповільнюватися, а процес нейтралізації випитого - прискорюватися.
Тож… ідеальна закуска під алкоголь виключає складнозасвоювані вуглеводи. Але обов'язково містить в собі жири, білки і клітковину.
Наприклад:
Ілюстративне фото (pexels.com)
З усіх цих продуктів можна зробити компасну тарілку закусок або легкий салат. Мій Улюблений варіант - рукола, томати, слайди козячого сиру, креветки, в'ялені томати, спеції, оливкова олія.
Вся подібна їжа дасть нам ситість і молекули жиру. А воду - для запуску більш швидкого засвоєння алкоголю - п'ємо просто зі склянки в перервах між ковтками улюбленого вина.
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