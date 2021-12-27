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Как питаться перед новогодним ужином: диетолог расписала меню для тех, кто не хочется поправляться

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Понедельник 27 декабря 2021 10:44
Как питаться перед новогодним ужином: диетолог расписала меню для тех, кто не хочется поправляться Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Как провести день перед новомодним ужином? Может разгрузиться? Может не есть? Может кефир выпить? Были у вас такие мысли? Что же делать?

А все просто, если понимаешь в схемах питания, - уверждает на личной странице в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.

Вот простая инструкция до застолья и на следующий день после.

Как питаться перед новогодним ужином: диетолог расписала меню для тех, кто не хочется поправляться

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

31.12, меню на день со временем:

12:00 — завтрак — да-да, мы делаем очень поздний завтрак, чтобы не было ощущения, что вы едите 24 часа подряд. Омлет на воде из 2-х яиц с овощами замороженными или любыми термически обработанными 100-150 г, приготовленные на масле.

15:00-16:00 — перекус - фрукты/ягоды 300 г

18:00-19:00 — перекус - овощной супчик 400-500 мл

И уже ешьте все, что угодно на новогоднем ужине в 22:00.

Как питаться перед новогодним ужином: диетолог расписала меню для тех, кто не хочется поправляться
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А вот меню на первый день нового года – 1 января:

Завтрак через 13-14 часов после последнего кусочка, который к вам попал в рот ночью, для того, чтобы дать организму отойти.

На завтрако-обед в таком случае мы можем использовать тот же омлет, добавив к нему сыра, рыбу или бутерброд с икрой.

Ну, а дальше день как получится, главное пить много воды, есть больше овощей и можно фрукты вместо сладкого.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила правильно питаться в праздничные дни, чтобы не наесть лишнего.

Кстати, диетолог Ольга Безуглая рассказала о прямой связи между здоровым сном, перееданием и набором лишнего веса, а также влиянии недосыпа на организм.

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