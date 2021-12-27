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Як харчуватися перед новорічною вечерею: дієтолог розписала меню для тих, хто не хочеться поправлятися

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Понеділок 27 грудня 2021 10:44
Як харчуватися перед новорічною вечерею: дієтолог розписала меню для тих, хто не хочеться поправлятися Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Як провести день перед новомодною вечерею? Може розвантажитися? Може не їсти? Може кефір випити? Були у вас такі думки? Що ж робити?

А все просто, якщо розумієш у схемах харчування, - запевняє на особистій сторінці в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.

Ось проста інструкція до застілля і на наступний день після.

Як харчуватися перед новорічною вечерею: дієтолог розписала меню для тих, хто не хочеться поправлятися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

31.12, меню на день з часом:

12:00 — сніданок — так-так, ми робимо дуже пізній сніданок, щоб не було відчуття, що ви їсте 24 години поспіль. Омлет на воді з 2-х яєць з овочами замороженими або будь-якими термічно обробленими 100-150 г, приготованими на олії.

15:00-16:00 — перекус - фрукти / ягоди 300 г

18:00-19:00 — перекус - овочевий супчик 400-500 мл

І вже їжте все, що завгодно на новорічній вечері о 22:00.

Як харчуватися перед новорічною вечерею: дієтолог розписала меню для тих, хто не хочеться поправлятися
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А ось меню на перший день нового року – 1 січня:

Сніданок через 13-14 годин після останнього шматочка, який до вас потрапив в рот вночі, для того, щоб дати організму відійти.

На сніданок-обід в такому випадку ми можемо використовувати той же омлет, додавши до нього сир, рибу або бутерброд з ікрою.

Ну, а далі день як вийде, головне пити багато води, їсти більше овочів і можна фрукти замість солодкого.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно харчуватися у святкові дні, щоб не наїсти зайвого.

До речі, дієтолог Ольга Безугла розповіла про прямий зв'язок між здоровим сном, переїданням і набором зайвої ваги, а також вплив недосипу на організм.

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