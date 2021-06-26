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Как питаться в жару: диетолог дала простые и действенные советы на каждый день

Автор: Ольвия Агаркова

На улице стоит настоящий зной и, кажется, спрятаться от палящего солнца просто невозможно, но столбик термометра неумолимо ползет вверх, а отметки бьют погодные рекорды. От высоких температур страдает весь организм, и пищеварение, в частности. Как же помочь себе и оптимально переносить летнюю жару?

Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram предложила идеальную схема питания для летних дней.

Оптимальная система питания летом — это нежирная птица/рыба, яйца, кисломолочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, на этом можно сделать акцент и получить удовольствие от сезонности.

Конечно, гарниры тоже могут быть, но для многих они тяжелые, а некоторым просто их не хочется.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если ты не следуешь определенной схеме питания, то тебе нужно убрать:

  • все жаренное
  • все жирное, даже если это овощное рагу… Если оно плавает в жиру, убирай
  • все соленое и копченое
  • все жирно-сладкое (например: мороженное)
  • белую муку и все изделия из нее
  • никакого фастфуда и картошки фри

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В жару свыше 30° организм физически не может переваривать такую пищу. Нужно помогать ему. Зачем?

Если не помогать организму, то у вас попросту не будет энергии - вялое состояние, постоянно клонит в сон и зной будет переноситься сложнее. Не перегружайте себя и свой организм, он не резиновый.

Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова назвала топ-3 шага на пути к похудению, на которые способен каждый.

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