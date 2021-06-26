Как питаться в жару: диетолог дала простые и действенные советы на каждый день

Оптимальная система питания летом — это нежирная птица/рыба, яйца, кисломолочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, на этом можно сделать акцент и получить удовольствие от сезонности.

Конечно, гарниры тоже могут быть, но для многих они тяжелые, а некоторым просто их не хочется.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если ты не следуешь определенной схеме питания, то тебе нужно убрать:

все жаренное

все жирное, даже если это овощное рагу… Если оно плавает в жиру, убирай

все соленое и копченое

все жирно-сладкое (например: мороженное)

белую муку и все изделия из нее

никакого фастфуда и картошки фри

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В жару свыше 30° организм физически не может переваривать такую пищу. Нужно помогать ему. Зачем?



Если не помогать организму, то у вас попросту не будет энергии - вялое состояние, постоянно клонит в сон и зной будет переноситься сложнее. Не перегружайте себя и свой организм, он не резиновый.