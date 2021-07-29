Как питаться в жару: диетолог назвала главные правила

Правило № 1



Летом мы потеем, и это физиологический процесс для терморегуляции. С потом мы теряем воду и важные электролиты - Na, K, Mg, Са, которые требуют заполнения.

Окрашенной жидкостью с сахаром или сахарозаменителями и пузырьками это трудно сделать, поэтому не "заедайте" жажду такими напитками, а слушайте свое тело и пополняйте водный баланс в первую очередь формулой H2O!



Правило №2

Безопасность, осторожность и бдительность. Помните о том, что жара вносит коррективы в качество продуктов, при несоблюдении правил хранения которых опасность увеличивается в геометрической прогрессии.

Особенно будьте бдительными к таким продуктам, как колбасные изделия, сырое мясо и рыба, молочные продукты, сливки, исключите те продукты, которые при условиях такой температуры быстро портятся. Избегайте доставок в эту пору, совместите приятное с полезным. Составьте здоровую тарелку сами или угостите себя блюдом в заведении из-под ножа.



Правило №3



Лето - это настоящий подарок нашему организму с точки зрения обогащения макро - и микронутриентов. Добавляйте в каждый прием пищи зелень, овощи, листья салата. Они богаты калием, кальцием, витаминами группы В (особенно фолатами), С, антиоксидантами.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ягоды, фрукты - обязательно, но, давайте попробуем без переедания (дыня и арбуз передают большой привет).



Разбавьте рацион холодными супами (гаспачо, холодный борщ, окрошка). Высококачественный белок найдете в яйцах, рыбе, мясе (без обжарки), бобовых. На завтрак и обед подойдут идеально.

Иллюстративное фото (instagram.com/samoylenko_diet)