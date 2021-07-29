Як харчуватися в спеку: дієтолог назвала головні правила

Правило № 1



Влітку ми потіємо, і це фізіологічний процес для терморегуляції. З потом ми втрачаємо воду і важливі електроліти - Na, K, Mg, Са, які вимагають заповнення.

Забарвленою рідиною з цукром або цукрозамінниками і бульбашками це важко зробити, тому не "заїдайте" спрагу такими напоями, а слухайте своє тіло і поповнюйте водний баланс в першу чергу формулою H2O!



Правило №2

Безпека, обережність і пильність. Пам'ятайте про те, що спека вносить корективи в якість продуктів, при недотриманні правил зберігання яких небезпека збільшується в геометричній прогресії.

Особливо будьте пильними до таких продуктів, як ковбасні вироби, сире м'ясо і риба, молочні продукти, вершки, виключіть ті продукти, які за умов такої температури швидко псуються. Уникайте доставок в цю пору, поєднайте приємне з корисним. Складіть здорову тарілку самі або почастуйте себе стравою в закладі з-під ножа.



Правило № 3



Літо - це справжній подарунок нашому організму з точки зору збагачення макро - і мікронутрієнтів. Додавайте в кожен прийом їжі зелень, овочі, листя салату. Вони багаті калієм, кальцієм, вітамінами групи В (особливо фолатами), С, антиоксидантами.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ягоди, фрукти - обов'язково, але, давайте спробуємо без переїдання (диня і кавун передають великий привіт).



Розбавте раціон холодними супами (гаспачо, холодний борщ, окрошка). Високоякісний білок знайдете в яйцях, рибі, м'ясі (без обсмажування), бобових. На сніданок і обід підійдуть ідеально.

Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)