Почему я не худею? Диетолог назвала топ-7 ошибок при снижении веса

Для многих первым шагом в похудении становятся разнообразные диеты, которые зачастую не дают эффекта, потому что не учитываются калории определенных продуктов и напитков, не хватает пищевых белков или неверно выстроена сама система питания. И даже если удалось похудеть за счет каких-то ограничений, через месяц или чуть больше многие возвращаются к своим привычкам в еде.

1. БОЛЬШОЙ ДЕФИЦИТ КАЛОРИЙ

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Организм человека прекрасно адаптирован для существования в условиях голода. Поэтому, когда мы резко снижаем калорийность рациона, тело тут же подстраивается под новые условия и начинает экономить энергию. Однако, когда мы видим желанный минус на весах и переходим на обычный рацион, то быстро набираем сброшенные килограммы.

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2. ИЗБЫТОК КАЛОРИЙ

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Если нам кажется, что мы едим мало, но вес растет или стоит, значит, нам только кажется, что мы едим мало. Мало чего? Можно съедать две булочки Синнабон за день и получать суточную норму калорий. А можно и на «пп» из авокадо и орешков.

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3. ДЕФИЦИТ БЕЛКА НА ЗАВТРАК

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Многие в процессе похудения выбирают на завтрак злаки с молоком и фруктами-сухофруктами. Но уже через час-полтора приходит голод. Малый объём белков не помогает ощущать сытость до обеда. В итоге мы либо начинаем кусочничать, либо переедаем в следующий прием пищи.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПЕРЕКУСЫ

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Долго обходиться без пищи сложно. Поэтому мы рекомендуем клиентам перекусы, если между завтраком и обедом больше четырех часов. Но часто худеющие не понимают, что перекус это не горсть орешков или сухофруктов, не яблоко или бутылочка йогурта. Перекус не должен быть высококалорийным, но важно, чтобы он был сбалансированным. Иначе чувство голода снова быстро вернётся.

5. ПРОПУСК ПРИЕМОВ ПИЩИ

6. ЖИДКИЕ ДИЕТЫ

7. НЕ УСТРАНЕНА ПРИЧИНА - НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Иллюстративное фото (instagram.com/alenakogotkova)

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