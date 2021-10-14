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Чому я не худну? Дієтолог назвала топ-7 помилок при зниженні ваги

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Четвер 14 жовтня 2021 08:27
Чому я не худну? Дієтолог назвала топ-7 помилок при зниженні ваги Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Для багатьох першим кроком в схудненні стають різноманітні дієти, які часто не дають ефекту, тому що не враховуються калорії певних продуктів і напоїв, не вистачає харчових білків або невірно вибудувана сама система харчування. І навіть якщо вдалося схуднути за рахунок якихось обмежень, через місяць або трохи більше багато хто повертається до своїх звичок в їжі.

Дієтолог Олена Коготкова перерахувала в Instagram сім найбільш поширених помилок при зниженні ваги.

1. ВЕЛИКИЙ ДЕФІЦИТ КАЛОРІЙ

Організм людини прекрасно адаптований для існування в умовах голоду. Тому, коли ми різко знижуємо калорійність раціону, тіло тут же підлаштовується під нові умови і починає економити енергію. Однак, коли ми бачимо бажаний мінус на вагах і переходимо на звичайний раціон, то швидко набираємо скинуті кілограми.

2. НАДЛИШОК КАЛОРІЙ

Якщо нам здається, що ми їмо мало, але вага зростає або стоїть, значить, нам тільки здається, що ми їмо мало. Мало чого? Можна з'їдати дві булочки Сіннабон за день і отримувати добову норму калорій. А можна і на "пп" з авокадо і горішків.

3. ДЕФІЦИТ БІЛКА НА СНІДАНОК

Багато в процесі схуднення вибирають на сніданок злаки з молоком і фруктами-сухофруктами. Але вже через годину-півтори приходить голод. Малий обсяг білків не допомагає відчувати ситість до обіду. У підсумку ми або починаємо шматочничати, або переїдаємо в наступний прийом їжі.

Чому я не худну? Дієтолог назвала топ-7 помилок при зниженні ваги

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. НЕПРАВИЛЬНІ ПЕРЕКУСИ

Довго обходитися без їжі складно. Тому ми рекомендуємо клієнтам перекушування, якщо між сніданком і обідом більше чотирьох годин. Але часто ті, що худнуть, не розуміють, що перекус це не жменя горішків або сухофруктів, не яблуко або пляшечка йогурту. Перекус не повинен бути висококалорійним, але важливо, щоб він був збалансованим. Інакше відчуття голоду знову швидко повернеться.

5. ПРОПУСК ПРИЙОМІВ ЇЖІ

6. РІДКІ ДІЄТИ

Чому я не худну? Дієтолог назвала топ-7 помилок при зниженні ваги

7. НЕ УСУНЕНА ПРИЧИНА - ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Чому я не худну? Дієтолог назвала топ-7 помилок при зниженні вагиІлюстративне фото (instagram.com/alenakogotkova)

Нагадаємо, раніше нутриціолог розповіла, скільки клітковини потрібно їсти на добу.

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