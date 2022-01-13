Почему нельзя есть пюре с котлетой: диетолог рассказала про шлаки и токсины

Вы тоже любите пюре с котлеткой? Знаете, что картофель – крахмал, а для расщепления крахмала нужна щелочная среда?

А вот мясо – самый тяжелый высокобелковый продукт, для расщепления которого нужна кислотная среда!

Что же получается? Когда вы едите такие продукты вместе, то нейтрализуете и ту, и другую среду.

По химическому составу еда делится на белки, жиры и углеводы. Каждой из них нужна своя среда (кислая, нейтральная, или щелочная) + ферменты, чтобы перевариться.

Если Вы смешиваете не те продукты, то желудок начинает вырабатывать и кислоту, и щелочь, полностью нейтрализуя действие. Они образуют в организме шлаки, токсины, запускают процессы брожения и гниения.

Эти яды с помощью кровеносной системы разносятся по всему телу. Откуда ж тут взяться силам, энергии и здоровью в итоге?