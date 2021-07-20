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Почему и как работает метод тарелки: диетолог предостерегла худеющих и дала советы

Автор: Ольвия Агаркова

Метод тарелки – довольно популярная схема питания, к которой прибегают многие худеющие. Поему и как она работает, рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт поведала в Instagram о психологии метода тарелки и пояснила, почему он не всем подходит.

Это метод контроля порции, когда 1/2 тарелки вы наполняете овощами или фруктами, 1/4 тарелки сложными углеводами и 1/4 белком.

Да, это метод контроля, когда вы все равно выполняете какие-то ритуалы, переживаете, правильно сделали или нет, подстраиваете свои приемы пищи под какой-то образец и некоторых людей, склонных или имеющих расстройство пищевого поведения, это может удручать и заставлять слишком много думать о еде.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как этого не допустить?

Для начала хорошо бы пройти скрининг на РПП(тест). Это можно сделать у специалиста, также много тестов есть в интернете в открытом доступе. Если все хорошо, можно пробовать метод тарелки.

Далее, помните, что тарелка это не образец, а вектор, по которому вы идёте. Вы всегда можете съесть чуть больше или чуть меньше, сделать приём пищи НЕ по методу тарелки, если не хочется чего-то. Или съесть что-то помимо тарелки. Тарелка это лишь совет, но что и как есть решаете вы, ориентируясь на голод и желание.

Если вы чувствуете, что тарелка не для вас, вы всегда можете сказать специалисту и подобрать другой метод, либо сделать это сами.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие продукты лучше брать в дорогу в жаркое время года и чем прекусить в путешествии.

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