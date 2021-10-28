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Прилив сил без кофе: врач назвала лучшие природные стимуляторы

Автор: Татьяна Турчаникова

Адаптогены - это природные стимуляторы. Помогают приспосабливаться к внешним неблагоприятным факторам и уменьшают силу от их воздействия.

Они помогают восстановиться после стресса, переохлаждения, физического переутомления, тяжелых заболеваний, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева. А еще - почувствовать прилив сил без кофе.

Для бодрости не всегда нужна чашка кофе (фото: pexels.com)

Оказывая влияние на все органы и системы, адаптогены способны и усиливать, и ослаблять определенные функции организма в зависимости от его потребностей. Помогают достигнуть баланса по самочувствию, настроению, психическому состоянию, физическим возможностям.

Возбуждающее действие от растительных адаптогенов не имеет побочных эффектов в виде бессонницы, усталости и т. п., как от лекарственных средств, назначаемых в подобных ситуациях.

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Зато они способны:

  • улучшать работу митохондрий,
  • усиливать нейронные связи, улучшая способности человеческого мозга,
  • повышать насыщенность тканей кислородом,
  • вовремя удалять поврежденные нежизнеспособные клетки,
  • влиять на уровень кортизола,
  • снижать уровень воспаления,
  • оптимизировать работу желез эндокринной секреции,
  • регулировать эмоции.

Адаптогены помогают регудировать эмоции (фото: pexels.com)

Разделяют истинные и псевдоадаптогены. Истинные воздействуют на иммуно-нейроэндокринную систему и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (родиола розовая, ашвагандха).

Псевдоадаптогены не имеют всех свойств истинных, но могут использоваться в качестве тонизирующих средств в случае непереносимости или наличия противопоказаний к основным (цикорий, солодка).

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