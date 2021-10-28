Прилив сил без кави: лікар назвала кращі природні стимулятори

Для бадьорості не завжди потрібна чашка кави (фото: pexels.com)

Надаючи вплив на всі органи і системи, адаптогени здатні і посилювати, і послаблювати певні функції організму в залежності від його потреб. Допомагають досягти балансу по самопочуттю, настрою, психічного стану, фізичним можливостям.

Збудлива дія від рослинних адаптогенів не має побічних ефектів у вигляді безсоння, втоми і т. п., як від лікарських засобів, що призначаються в подібних ситуаціях.

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Зате вони здатні:

покращувати роботу мітохондрій,

посилювати нейронні зв'язки, покращуючи здібності людського мозку,

підвищувати насиченість тканин киснем,

вчасно видаляти пошкоджені нежиттєздатні клітини,

впливати на рівень кортизолу,

знижувати рівень запалення,

оптимізувати роботу залоз ендокринної секреції,

регулювати емоції.

Адаптогени допомагають регудировать емоції (фото: pexels.com)

Розділяти справжні і псевдоадаптогени. Істинні впливають на імуно-нейроендокринну систему і гіпоталамо-гіпофізарно - надниркову вісь (родіола рожева, ашвагандха).

Псевдоадаптогени не мають всіх властивостей істинних, але можуть використовуватися в якості тонізуючих засобів в разі непереносимості або наявності протипоказань до основних (цикорій, солодка).