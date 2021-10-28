Прилив сил без кави: лікар назвала кращі природні стимулятори

Адаптогени - це природні стимулятори. Вони допомагають пристосовуватися до зовнішніх несприятливих факторів і зменшують силу від їх впливу.
Вони допомагають відновитися після стресу, переохолодження, фізичної перевтоми, важких захворювань, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. А ще - відчути прилив сил без кави.
Надаючи вплив на всі органи і системи, адаптогени здатні і посилювати, і послаблювати певні функції організму в залежності від його потреб. Допомагають досягти балансу по самопочуттю, настрою, психічного стану, фізичним можливостям.
Збудлива дія від рослинних адаптогенів не має побічних ефектів у вигляді безсоння, втоми і т. п., як від лікарських засобів, що призначаються в подібних ситуаціях.
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Зате вони здатні:
Розділяти справжні і псевдоадаптогени. Істинні впливають на імуно-нейроендокринну систему і гіпоталамо-гіпофізарно - надниркову вісь (родіола рожева, ашвагандха).
Псевдоадаптогени не мають всіх властивостей істинних, але можуть використовуватися в якості тонізуючих засобів в разі непереносимості або наявності протипоказань до основних (цикорій, солодка).
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