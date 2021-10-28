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Прилив сил без кави: лікар назвала кращі природні стимулятори

Автор: Тетяна Турчанікова

Адаптогени - це природні стимулятори. Вони допомагають пристосовуватися до зовнішніх несприятливих факторів і зменшують силу від їх впливу.

Вони допомагають відновитися після стресу, переохолодження, фізичної перевтоми, важких захворювань, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. А ще - відчути прилив сил без кави.

Для бадьорості не завжди потрібна чашка кави (фото: pexels.com)

Надаючи вплив на всі органи і системи, адаптогени здатні і посилювати, і послаблювати певні функції організму в залежності від його потреб. Допомагають досягти балансу по самопочуттю, настрою, психічного стану, фізичним можливостям.

Збудлива дія від рослинних адаптогенів не має побічних ефектів у вигляді безсоння, втоми і т. п., як від лікарських засобів, що призначаються в подібних ситуаціях.

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Зате вони здатні:

  • покращувати роботу мітохондрій,
  • посилювати нейронні зв'язки, покращуючи здібності людського мозку,
  • підвищувати насиченість тканин киснем,
  • вчасно видаляти пошкоджені нежиттєздатні клітини,
  • впливати на рівень кортизолу,
  • знижувати рівень запалення,
  • оптимізувати роботу залоз ендокринної секреції,
  • регулювати емоції.

Адаптогени допомагають регудировать емоції (фото: pexels.com)

Розділяти справжні і псевдоадаптогени. Істинні впливають на імуно-нейроендокринну систему і гіпоталамо-гіпофізарно - надниркову вісь (родіола рожева, ашвагандха).

Псевдоадаптогени не мають всіх властивостей істинних, але можуть використовуватися в якості тонізуючих засобів в разі непереносимості або наявності протипоказань до основних (цикорій, солодка).

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