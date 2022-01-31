Подавляет вирусы и выводит токсины: нутрициолог назвала простое средство для иммунитета

Со всех сторон только и разговоров, что о сезонных простудах и вирусах? Так хочется уберечь и себя, и свою семью в зимний период! Оказывается, натуральные средства часто справляются с этими вопросами лучше, чем море аптечных витаминов.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем блоге о здоровом питании в Instagram посоветовала укреплять иммунитет при помощи простого натурального средства.
Это средство – березовый гриб чага. Оно давно широко используется в народной медицине для профилактики и лечения онкологических заболеваний. А так же для облегчения состояний при болезнях желудочно-кишечного тракта.
Доказано, что экстракт чаги подавляет развитие коронавируса. По данным ученых, чага показала высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2.
Нутрициолог подчеркнула, что часто выбирать стоит не просто чагу, а экстракт чаги, где содержатся полезные вещества в концентрированном виде и более биодоступны.
Экстракт чаги в настоящее время пользуется огромным спросом в Японии и Китае.
Чага уникальна большим количеством меланина и антиоксидантов, которые борются с оксидативным стрессом.
Внимание! Не стоит назначать себе добавки самостоятельно, перед употреблением проконсультируйтесь со своим врачом.
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