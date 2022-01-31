Подавляет вирусы и выводит токсины: нутрициолог назвала простое средство для иммунитета

Это средство – березовый гриб чага. Оно давно широко используется в народной медицине для профилактики и лечения онкологических заболеваний. А так же для облегчения состояний при болезнях желудочно-кишечного тракта.

Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Доказано, что экстракт чаги подавляет развитие коронавируса. По данным ученых, чага показала высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2.

Нутрициолог подчеркнула, что часто выбирать стоит не просто чагу, а экстракт чаги, где содержатся полезные вещества в концентрированном виде и более биодоступны.

Экстракт чаги в настоящее время пользуется огромным спросом в Японии и Китае.

Чага уникальна большим количеством меланина и антиоксидантов, которые борются с оксидативным стрессом.

Чем полезна чага

Повышает иммунитет (в том числе, при ВИЧ), сопротивляемость вирусным, микробным и грибковым возбудителям. Обладает противоопухолевой активностью. Оказывает противовоспалительное действие. Выводит токсины и тяжелые металлы. Помогает при отравлениях, интоксикации. Тонизирует, улучшает обмен веществ. Ускоряет восстановление после операций, травм и болезней. Улучшает память, восстанавливает обмен веществ мозговой ткани после травм и инсультов. Повышает выносливость.

Чага (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Особенно чага рекомендуется:

в качестве симптоматического средства для улучшения состояния при онкологии, усиления активности противоопухолевых препаратов,

при гастрите, язвах, колитах, полипах в ЖКТ, запорах,

герпесе,

сердечных заболеваниях,

туберкулезе,

дискинезии желчевыводящих путей и заболеваний печени,

для стабилизации артериального давления,

при диабете и преддиабете,

при лучевой болезни.

Местное использование:

предотвращает нагноение при ссадинах и порезах, полоскания при пародонтозе, пародонтите, стоматите.

Внимание! Не стоит назначать себе добавки самостоятельно, перед употреблением проконсультируйтесь со своим врачом.