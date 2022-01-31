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Подавляет вирусы и выводит токсины: нутрициолог назвала простое средство для иммунитета

Автор: Татьяна Турчаникова

Со всех сторон только и разговоров, что о сезонных простудах и вирусах? Так хочется уберечь и себя, и свою семью в зимний период! Оказывается, натуральные средства часто справляются с этими вопросами лучше, чем море аптечных витаминов.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем блоге о здоровом питании в Instagram посоветовала укреплять иммунитет при помощи простого натурального средства.

Это средство – березовый гриб чага. Оно давно широко используется в народной медицине для профилактики и лечения онкологических заболеваний. А так же для облегчения состояний при болезнях желудочно-кишечного тракта.

Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Доказано, что экстракт чаги подавляет развитие коронавируса. По данным ученых, чага показала высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2.

Нутрициолог подчеркнула, что часто выбирать стоит не просто чагу, а экстракт чаги, где содержатся полезные вещества в концентрированном виде и более биодоступны.

Экстракт чаги в настоящее время пользуется огромным спросом в Японии и Китае.

Чага уникальна большим количеством меланина и антиоксидантов, которые борются с оксидативным стрессом.

Чем полезна чага

  1. Повышает иммунитет (в том числе, при ВИЧ), сопротивляемость вирусным, микробным и грибковым возбудителям.
  2. Обладает противоопухолевой активностью.
  3. Оказывает противовоспалительное действие.
  4. Выводит токсины и тяжелые металлы.
  5. Помогает при отравлениях, интоксикации.
  6. Тонизирует, улучшает обмен веществ.
  7. Ускоряет восстановление после операций, травм и болезней.
  8. Улучшает память, восстанавливает обмен веществ мозговой ткани после травм и инсультов.
  9. Повышает выносливость.

Чага (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Особенно чага рекомендуется:

  • в качестве симптоматического средства для улучшения состояния при онкологии, усиления активности противоопухолевых препаратов,
  • при гастрите, язвах, колитах, полипах в ЖКТ, запорах,
  • герпесе,
  • сердечных заболеваниях,
  • туберкулезе,
  • дискинезии желчевыводящих путей и заболеваний печени,
  • для стабилизации артериального давления,
  • при диабете и преддиабете,
  • при лучевой болезни.

Местное использование:

  1. предотвращает нагноение при ссадинах и порезах,
  2. полоскания при пародонтозе, пародонтите, стоматите.

Внимание! Не стоит назначать себе добавки самостоятельно, перед употреблением проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, как провести эффективный домашний детокс, все просто.

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