Пригнічує віруси і виводить токсини: нутриціолог назвала простий засіб для імунітету

З усіх боків тільки й розмов, що про сезонні застуди і віруси? Так хочеться вберегти і себе, і свою сім'ю в зимовий період! Виявляється, натуральні засоби часто справляються з цими питаннями краще, ніж море аптечних вітамінів.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму блозі про здорове харчування в Instagram порадила зміцнювати імунітет за допомогою простого натурального засобу.
Це засіб – березовий гриб чага. Воно давно широко використовується в народній медицині для профілактики і лікування онкологічних захворювань. А ще – для полегшення станів при хворобах шлунково-кишкового тракту.
Доведено, що екстракт чаги пригнічує розвиток коронавірусу. За даними вчених, чага показала високу інгібуючу активність відносно SARS-CoV-2.
Нутриціолог підкреслила, що часто вибирати варто не просто чагу, а екстракт чаги, де містяться корисні речовини в концентрованому вигляді і більш біодоступні.
Екстракт чаги в даний час користується величезним попитом в Японії та Китаї.
Чага унікальна великою кількістю меланіну і антиоксидантів, які борються з оксидативним стресом.
Увага! Не варто призначати собі добавки самостійно, перед вживанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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