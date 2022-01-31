Пригнічує віруси і виводить токсини: нутриціолог назвала простий засіб для імунітету

Це засіб – березовий гриб чага. Воно давно широко використовується в народній медицині для профілактики і лікування онкологічних захворювань. А ще – для полегшення станів при хворобах шлунково-кишкового тракту.

Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Доведено, що екстракт чаги пригнічує розвиток коронавірусу. За даними вчених, чага показала високу інгібуючу активність відносно SARS-CoV-2.

Нутриціолог підкреслила, що часто вибирати варто не просто чагу, а екстракт чаги, де містяться корисні речовини в концентрованому вигляді і більш біодоступні.

Екстракт чаги в даний час користується величезним попитом в Японії та Китаї.

Чага унікальна великою кількістю меланіну і антиоксидантів, які борються з оксидативним стресом.

Чим корисна чага

Підвищує імунітет (в тому числі, при ВІЛ), опірність вірусним, мікробним і грибковим збудникам. Має протипухлинну активність. Має протизапальну дію. Виводить токсини і важкі метали. Допомагає при отруєннях, інтоксикації. Тонізує, покращує обмін речовин. Прискорює відновлення після операцій, травм і хвороб. Покращує пам'ять, відновлює обмін речовин мозкової тканини після травм і інсультів. Підвищує витривалість.

Чага (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Особливо чага рекомендується:

в якості симптоматичного засобу для поліпшення стану при онкології, посилення активності протипухлинних препаратів,

при гастриті, виразках, колітах, поліпах в шлунково-кишковому тракті, запорах,

герпес,

серцевих захворюваннях,

туберкульоз,

дискінезії жовчовивідних шляхів і захворювань печінки,

для стабілізації артеріального тиску,

при діабеті і переддіабеті,

при променевій хвороби.

Місцеве використання:

запобігає нагноєнню при саднах і порізах, полоскання при пародонтозі, пародонтиті, стоматиті.

Увага! Не варто призначати собі добавки самостійно, перед вживанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.